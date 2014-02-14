أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

رئيس الوزراء البريطاني يبدى أسفه الشديد بسبب أزمة الفيضانات

Google+ Print
رئيس الوزراء البريطاني يبدى أسفه الشديد بسبب أزمة الفيضانات رئيس الوزراء البريطاني يبدى أسفه الشديد بسبب أزمة الفيضانات

قدم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون اعتذاره بسبب المعاناة التي تسببت بها أزمة الفيضانات التي تضرب البلاد حاليا.

ويأتي اعتذار كاميرون مع تحذيرات خبراء الأرصاد من “يوم سيء” آخر من الثلوج والأمطار الغزيرة والرياح القوية.

وقال ديفيد كاميرون اليوم الجمعة إنه يشعر “بالأسف الشديد” للأشخاص الذين يعانون بسبب العواصف، مشددا على أن “جهودا وطنية ضخمة” تبذل حاليا لحماية المنازل مع ارتفاع مستويات مياه الفيضانات خلال الأيام القادمة.

وحذر رئيس الوزراء من أن الفيضانات قد تضر بالاقتصاد الوطني، بعد توقعات محللين من أن الطقس السيء قد يؤثر بنسبة 1% على الناتج الوطني الاجمالي.

وقال ديفيد كاميرون “ما حاولنا فعله هو الوقوف ومساندة ترتيبات الطوارىء بأقصى سرعة ممكنة”.

ودفاعا عن موقف ، قال كاميرون إن لجنة كوبرا للطوارىء اجتمعت قبل أعياد الميلاد “الكريسماس” للتعامل مع تأثير ارتفاع مستويات المد في الساحل الشرقي وبعد وقت قصير من الكريسماس مع الفيضانات في سومرست.

وقال صباح اليوم “بالطبع كل هيئة يجب أن تقوم بكل شيء للتأكد من فعالية اجراءاتها، ولكن لا يوجد شيء سيعيق جهود الاغاثة وهذا ما أوضحه الرئيس التنفيذي لوكالة البيئة”.

وأكد كاميرون إن البلاد تحارب في كل الجبهات لمواجهة مزيد من الفيضانات المتوقعة، ومن بينها نشر قوات الجيش واقامة المضارين في الفنادق مجانا.

وحذرت وكالة البيئة من أن 1000 منزل قد تغمرهم مياه الفيضانات الأسبوع القادم.

ويقوم كاميرون اليوم بزيارة إلى بلاكبول للتأكد من اتخاذ كافة الاجراءات لمواجهة الأزمة.

 

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

الأخبار - السيسي : الحكومة تولي أهمية كبيرة لمساهمة القطاع الخاص في عملية التنمية

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

«إلغاء صرف سلع نقاط الخبز» و «تخصيص حصة يومية من البنزين» تثير غضب المواطنين.. والحكومة ترد

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

منها الإفراج عن مسجونين.. الحكومة تصدر 13 قرارًا

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة

المعارضة التركية: محاولة الانقلاب جرت بمعرفة الحكومة