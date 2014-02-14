ما هو السبب الحقيقي لإلغاء حفل نانسي عجرم في تونس؟

ألغيت الحفلة التي كان من المنتظر أن تحيها الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بمناسبة عيد الحب في تونس، قبل ساعات قليلة من انطلاقها، بعد أن تم تكثيف الإعلان عن الحفلة المرتقبة عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة، وقد تمّ الإعلان عن إلغائها لعدم الحصول على الترخيص من وزير الثقافة –حسب بعض المصادر-

وكان من المقرر أن تغني عجرم اليوم 13 فبراير بقصر الرياضة"القبّة" بالمنزه وتقيم غداً لجمعة14 فبراير حفلا ثانيا في فندق فخم بضاحيّة "قمرت"، في حين تم إلغاء الأول وبقي الموعد الثاني قائماً.

وتضاربت المعلومات حول سبب إلغاء الحفلة، فكشف بعض المنظمين وهو "المرصد التونسي لأمن جمهوري والمواطنة"، أن الحفل لم يحصل على ترخيص قانوني من وزير الثقافة الدكتور مراد الصقلي الذي لم يمضِ على توليه المنصب إلا بضعة أيام، وذلك بسبب عدم تسلمّه الوثائق الخاصة التي تطلب الحصول على ترخيص للحفلة، في الوقت عينه اكّد نفس المصدر ان المنظمين حصلوا على الموافقة المبدئيّة من ادراة الموسيقى بالوزارة.

أما الفنانة اللبنانية كانت قد وصلت بعد ظهر اليوم الخميس الى تونس وسط ترحيب كبير من المواطنين عند نزولها بمطار تونس قرطاج الدولي.

ويذكر أنها ليست المرّة الأولى التي يلغى فيها حفل لعجرم في تونس، فقد سبق ذلك إلغاء حفل لها في مهرجان مدينة "بنزرت" يوم 30 اغسطس2013 حيث أُعلن وقتها عن تأجيله ولكنه في الحقيقة الغي بالكامل، وقيل ان سبب الإلغاء مرتبط بالاوضاع المضطربة في كل من تونس ولبنان وهناك من ذكر ان السبب الحقيقي هو عدم بيع عدد كبير من تذاكر الحفل.

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