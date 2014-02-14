إميليا كلارك أكثر امرأة مرغوبة في عام 2014

تصدرت الممثلة الأمريكية Emilia Clarke قائمة النجمات المرغوب فيهن من الجمهور لعام 2014، من بين 99 نجمة.

وجاء هذا التصنيف السنوي، الذي أعدّه موقع "Ask men"، بعد أن شارك في التصويت أكثر من مليون شخص على الموقع لاختيار المرأة التي يعتبرونها مثالهم الأعلى من حيث الشخصية، والإمكانيات الذهنية وقوة اندفاعها.

Clarke التي سطعت شهرتها بعد أن أدّت دور الممثلةDaenerys Targaryen باحترافية، في سلسلة Game of Thrones الشهيرة، حصدت جوائز عالمية عن هذا الدور.

وقد حجزت أهم النجمات مواقع لهنّ أيضاً ضمن هذه القائمة، فأتت في المراتب الأولى Jennifer Lawrence، التي حصلت على المرتبة 4، وBeyonce التي أتت في المرتية 11، أما المرتبة 22 فكانت من نصيب Rihanna.

أما بالنسبة إلى المراتب الوسيطة، فاحتلتها االأميرة Kate Middleton في المرتبة 35، فيما بدا لافتاً أنّ المراتب الأخيرة من القائمة حجزها كلّ من Kim Kardashian في المرتبة 87، وMiley Cyrus في المرتبة الـ99 والأخيرة.