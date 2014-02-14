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الأمير وليام وزوجته كيت أكثر الثنائيات رومانسية

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الأمير وليام وزوجته كيت أكثر الثنائيات رومانسية الأمير وليام وزوجته كيت أكثر الثنائيات رومانسية

الجمعة 14-02-2014 15:29

سيدتي نت ـ بيروت

تُوّج الثنائي الملكي الأمير William وزوجته Kate أميرين للرومانسية، حسب دراسة أجراها أحد مراكز الأبحاث.
وحصد الثنائي المركز الأول في الدراسة، بعد أن تنافس على اللقب أبرز ثنائيي هوليوود، مثل Beyonce وحبيبها Jay Z، بالإضافة إلى Kim Kardashian وخطيبها Kayne West والثنائي الشهير جداً Brad Pitt وزوجته Angelina Jolie.
وظهر الحبّ والرومانسية بين الثنائي الملكي منذ أن كانا في الجامعة، كما بدا واضحاً الانسجام فيما بينهما يوم زفافهما الملكي، وما يزال مستمراً بعد ولادة الأمير الصغير George.

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سيدتي