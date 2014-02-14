"سيدتي نت" تابعت أوبريت الجنادرية 29 من القاهرة الى الرياض

واكبت "سيِّدتي نت" التحضيرات الفنية لتنفيذ الأوبريت الغنائي الذي عرض في افتتاح فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية في نسخته الـ29، الذي أقيم في العاصمة السعودية الرياض، وافتتحه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، الأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وواكبت تفاصيل الأوبريت خطوة بخطوة من القاهرة الى الرياض، بداية بتنفيذ العمل وتسجيله، وحضور البروفة ما قبل النهائية، والبروفة الجنرال، نهاية بعرض الأوبريت، وفي هذا التقرير الخاص تكشف "سيِّدتي نت " كواليس التحضيرات التي تمت من القاهرة الى الرياض لأوبريت "الجنادرية 29"...

أوبريت "كوكب الأرض" في سطور

"كوكب الأرض" أوبريت الجنادرية في نسخته التاسعة والعشرين، وهو من كلمات الشاعر عبدالله أبو راس لأول مرة بالجنادرية، وألحان الملحن ناصر الصالح، وإشراف على كامل العمل من الناحية الموسيقية للفنان ماجد المهندس، وغناء كل من: محمد عبده، وراشد الماجد، وماجد المهندس، وعبدالمجيد عبدالله، وتوزيع مدحت خميس، ومهندس صوت محمد حمدي، وإيقاعات أحمد العونة، وكورال مجموعة البحرين.

وتضمن أوبريت "كوكب الأرض" 12 لوحة استعراضية وغنائية، ومنها: الرقم الصعب، خادم البيت الحرام، سعودي، سعودي الهوى والهوية، حوار الحضارات، كوكب الأرض، أرضي تراث الأنبياء، يا أهل السعودية، وطن قلبك كبير، يا ديرتي، الله خلقنا أحرار يا خليج العز، السياسة، درب الوفا، دارت حول علاقة الملك بالشعب السعودي وحب الشعب للملك، واللحمة الوطنية بين القيادة والشعب، ويبرز المشاعر الفياضة من الحب والاحترام والتقدير لخادم الحرمين من شعبه.

كما أن الأوبريت ألقى الضوء على العديد من مآثر وإنجازات الملك، ويرصد العلاقة من جميع الأوجه والمجالات، مع تبيان المواقف المشرفة للمملكة قيادة وشعباً لدعم الحق والسلام والعالمين العربي والإسلامي، بجانب الاعتزاز بالوطن وترابه الغالي.

وتم تقديمه في مدة 45 دقيقة، وشاركت فيه فرق شعبية من مختلف مناطق المملكة، ونفذته مجموعة "MBC" الإعلامية.

البروفة قبل النهائية وملاحظات الأمير متعب

تضمنت البروفة قبل النهائية تنفيذ الاستعراضات والرقصات بوجود الراقصين والفرق الاستعراضية السعودية، ولكن دون الزي التراثي الكامل.

وحول ما دار في البروفة قبل النهائية وتنفيذ الأوبريت بشكل كامل، قال طارق الجبر مدير إنتاج الأوبريت من "mbc": "ما رأيتموه على المسرح في أوبريت الجنادرية هذا العام كان تحدياً كبيراً بالنسبة لـ "mbc"، حيث أننا كلفنا بتنفيذ هذا العمل الوطني منذ أقل من شهر، لذا فقد بذلنا مجهوداً مضاعفاً في البروفات الأولية، وبمتابعة وتوصية من رئيس مجلس ادارة مجموعة mbc وليد آل إبراهيم، والذي حرص على إنجاز العمل بالشكل المطلوب والجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد، فقد أنجزنا الديكور بشكل كامل في 20 يوماً تقريباً، وكان العاملون في الديكور يعملون 18 ساعة يومياً، وتدريب الراقصين وتنفيذ الاستعراضات كان يتم على مدار 12 ساعة في اليوم، ومثلهم كان يعمل فريق تنفيذ الإضاءة".

وأوضح أن الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني ورئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان الجنادرية في دورته الـ29 كان متابعاً وحاضراً في تنفيذ الأوبريت لحظة بلحظة، وحريصاً على أدق التفاصيل، مبيناً أنه كان يتابع تنفيذ الديكور حتى قبل البروفات والتدريبات والرقصات.

وفيما يتعلق بالبروفة قبل النهائية، قال الجبر: "تمت البروفة قبل النهائية بحضور الأمير متعب بن عبدالله، وشهدت كامل الاستعراضات في الأوبريت دون حضور المطربين، وفي وجود كل الراقصين والفرق الاستعراضية والشعبية المشاركة، ولكن دون ارتدائهم الزي التراثي الخاص بهم، وكان للأمير متعب بعض الملاحظات البسيطة والغير تقنية تكمن في قلة الأعداد المتواجدة على المسرح، بحكم ضيق الوقت.

أسرار البروفة الجنرال

"سيِّدتي" كانت في كواليس البروفة الجنرال، والتي تضمنت تنفيذ الأوبريت بشكل كامل بحضور الأمير متعب بن عبدالله ووليد آل إبراهيم، والفنان المصري محمد كريم ضيف المهرجان.

بالإضافة إلى الفنانين وصناع الأوبريت، ولكن دون ارتدائهم ملابس الحفل النهائي، وأيضاً تنفيذ الاستعراضات والرقصات في وجود الراقصين والفرق الاستعراضية والشعبية السعودية وبزيهم التراثي الكامل.

وفيما يخص البروفة الجنرال قال طارق الجبر مدير إنتاج الأوبريت من "mbc": "تلافينا في البروفة الجنرال التي حضرها الأمير متعب ووليد آل إبراهيم ملاحظات الأمير متعب حول قلة عدد الراقصين على المسرح في البروفة قبل النهائية، وزدنا عدد الراقصين التي وصلت في اللوحة الأخيرة وقبل الأخيرة في الأوبريت على المسرح أكثر من 320 راقصاً، وظهر الأوبريت والحمدلله بشكل مميز، وتضمن استعراضات منوعة تمثل مناطق المملكة، وقد أسهمت في إبرازها كلمات الشاعر أبو راس التي تحمل الكثير من المضامين، وألحان الناصر المبدع".

افتتاح الجنادرية وعرض الأوبريت

حضر الأوبريت الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، والأمير مقرن بن عبد العزيز النائب الثاني، وعدد من الأمراء والوزراء وضيوف الحفل.

وبدأ الحفل الذي اختتم بعرض الأوبريت بكلمة الحرس الوطني التي ألقاها الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان، حيث رحب من خلالها بولي العهد، الراعي لحفل افتتاح المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية" في دورته التاسعة والعشرين نيابة عن خادم الحرمين الشريفين وضيوف المهرجان.

وشهد الحفل تكريم الأديبين سعد البواردي وعبدالله شباط، وكلمة للبواردي، وكلمة للدولة الضيف "الإمارات" ألقاها رئيس هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، ثم ألقى محمد الفقيه الصالح من دولة ليبيا كلمة ضيوف مهرجان الجنادرية، وأيضاً قصيدة شعرية ألقاها بالفصحى الشاعر الدكتور عبدالله بن ثاني عميد الموهبة والإبداع والتميز في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وأخرى نبطية للشاعر عبدالله اليامي.

نجوم الجنادرية

أكد الفنان ماجد المهندس أن اختياره لهذه المهمة بالإشراف الموسيقي على أوبريت الجنادرية والمشاركة في الغناء تشريف كبير له كفنان، موضحاً أن المشاركة في أكبر مهرجان فني وطني في السعودية والخليج وسام على صدره.

وعبر عن تقديره لثقة المسؤولين عن مهرجان الجنادرية لاختياره للإشراف والغناء في الأوبريت، مشدداً على أن مشاركته للمرة الثالثة في الجنادرية من أهم محطات حياته الفنية، وبين أنه تشرف سابقاً بالمشاركة في التلحين والغناء في أوبريت "وحدة وطن"، كذلك الغناء في أوبريت "قبلة النور" العام الماضي، مؤكداً على أنه فخور بتكرار تلك التجربة الغالية بالمشاركة في هذا الأوبريت الوطني العزيز على قلبه.

وقال فنان العرب محمد عبده: "أحمد الله على مشاركتي الدائمة في الجنادرية منذ سنوات طويلة، فهي نافذة أستطيع من خلالها التعبير عن امتناني لفضل الوطن علي، كما أنها فرصة سنوية للقاء الفنانين واجتماعهم في محفل فني ووطني كبير، وأعتقد أن ذلك أحد ثمار الجنادرية".

العديد من التصريحات الخاصة لباقي الفنانين عن الأوبريت وكواليس ومشاهدات سيدتي في العدد القادم ...لتتعرفوا على سبب اعتراض احد الفنانين للزي التراثي، ومن هو اخر الفنانين الذي حضر للبروفات الختامية ،وماهي الأحاديث الودية التي دارت بين الفنانين بالكواليس ...

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"