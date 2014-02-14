من هو الثنائي التركي الأشهر في يوم الحب؟

لم يعد الحبّ عنصراً مهماً أو كافياً في حياة العشّاق والأزواج المشاهير للاستمرار معاً في خطوبة أو زواج. لهذا، انتهت حكايات عاطفية كثيرة بين مشاهير تركيا بالفشل والانفصال والطلاق، لكن النجاة كانت من نصيب العديدين منهم الذين حافظوا على قوّة علاقاتهم للنهاية ولم يدعوا الملل أو الخلافات أو الغيرة أو التعجّل ينهيها، فكانوا الأكثر حظاً في هنائهم. السؤال الذي تطرحه sayidaty.net:

من هو أفضل زوج كثنائي رومانسي من بين 14 زوجاً تركياً اخترناهم لكم. صوّتوا للثنائي الأفضل والأجمل والأكثر رومانسية؟

عواطف لا تقبل الفشل

لم يمنع الممثلة التركية الشقراء بينار ألتوغ فشل زواجها الأوّل في سن السابعة والعشرين من الزواج ثانية في سن الـ 35 من زميلها الممثل التركي الوسيم يامور أتاجان الشهير عربياً بالدكتور حسن في مسلسل «نبض الحياة» حيث تزوّجا عام 2008 وأنجبا عام 2009 ابنتهما الوحيدة سو (su) ويعني بالتركية الماء، وهو مشتقّ من اسم والدها يامور الذي يعني المطر، وهما من أسعد وأشهر الأزواج المشاهير في تركيا. ولا يعانيان أي مشكلة بسبب شهرة بينار التي تطغى أحياناً على شهرة زوجها يامور فنياً وإعلامياً.

حب غير عادي

يعدّ الممثل التركي خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان وزوجته الممثلة بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة أشهر ثنائي رومانسي في تركيا بعد ارتباطهما معاً بقصة حب عارمة خلال تصويرهما مسلسل «ويبقى الحب» حيث تحوّل تمثيلهما الحب فيه إلى واقع وحقيقة. فانفصل خالد عن زوجته الأولى من أجل بيرغوزار وتزوّجها عام 2009 في حفل زفاف رسمي حضره عدد كبير من المدعوّين، ورزقا بابنهما الوحيد علي. ولليوم شعلة الحب متّقدة في قلبيهما. ونزهاتهما ورحلاتهما الرومانسية في داخل بلدهما تركيا وخارجها تشهد على قوة حبهما وثقتهما الكبيرة ببعضهما البعض حيث لم يغر هو يوماً من قبلاتها مع صديقهما كينان أميرزالي أوغلو (ماهر كاراي) في «القبضاي». كما لم تشعر بالغيرة هي بدورها من قبلاته مع صديقتهما جانسو ديري (فيروزة) أو مع مريم أوزيرلي (السلطانة هيام) في مسلسله التاريخي «حريم السلطان». فأثبتا أهميّة الثقة المتبادلة في استمرار الحب للأبد وأيضاً الزواج.

حبّ من النظرة الأولى

رجل الأعمال التركي الوسيم مالكوش صولب وزوجته الثانية الممثلة التركية الشقراء بادة إيشيل الشهيرة ببانة في «عودة مهند»، على الرغم من أن قصة حبهما سريعة وكان زواجهما أسرع بعد علاقة عاطفية دامت شهرين فقط، حيث تعارفا في شهر مارس (آذار) في أسبوع اسطنبول للموضة وتزوّجا مساء 31 مايو (أيار) من عام 2013، إلا أنهما في أشهر قليلة أصبحا من أشهر الثنائيات الرومانسية في تركيا والصيد المفضّل لصحافة الباباراتزي.

توافق في الطبع والميول

مازالت الممثلة التركية السمراء أوزجي بوراك الشهيرة برفيف في «سنوات الضياع» حاضرة في الذاكرة وهي الحبيبة الأولى لبولنت آينال (يحيى) الذي تنجح لميس الثريّة بأسر قلبه وتحريره من حبها. وكأدوارها، أوزجي رومانسية جداً ومن أول عمل سينمائي مؤلّف من جزءين هو «واحسرتاه 1و2» لها مع زميلها الممثل الكوميدي عطا ديميرير، أحبّته وتزوّجته بلا شروط مساء 21 أبريل (نيسان) من عام 2012، وتوافقا بالميول الفنية والشخصية. ويعتبران للآن من أسعد الأزواج المشاهير مع أن عطا هو زوج أوزجي الثاني بعد تجربة زواج فاشلة دامت ثلاث سنوات. ووصل تأثيره بها إلى ميلها مؤخراً للمشاركة في مسلسلات كوميدية مثله.

تحدّي الشائعات

مرّت الممثلة التركية توبا بيوكستون الشهيرة بلميس بقصص حب عابرة لم تتكلّل بالنجاح، من بينها حبها الأول للممثل التركي بولنت آينال الشهير بيحيى خلال تصويرهما معاً مسلسلهما «سنوات الضياع». وفشل حبهما جعلها تتريّث بدخول أي علاقة حب غير جديّة حتى تعرّفت عن قرب وبشكل يومي على زميلها الممثل أونور صايلاك الذي مثّل معها دور زوج شقيقتها الصغرى في مسلسل «عاصي» ثم عملا ثانية معاً في مسلسل «بائعة الورد» بدور رأفت صديق مراد (جانسل التشن)، وتنافس معه على قلبها. وانقلب التمثيل إلى حقيقة وأحبّا بعضهما البعض، وفور انتهاء عرضه في 28 يوليو (تموز) 2011 تزوّجا رسمياً فجأة في القنصلية التركية بباريس في حفل متواضع بسيط اقتصر المدعوّون فيه على عائلتيهما فقط. ورزقا في العام التالي لزواجهما طفلتاهما التوأم: مايا وتوبراك. ومازال حبهما قوياً رغم انتشار شائعة انفصالهما في نهاية عام 2013.

استقرار رغم فارق العمر

فاجأ الممثل التركي الأربعيني الواسع الشهرة والشعبية نجاتي شاشماز الشهير بمراد علم دار في سلسلة «وادي الذئاب» الأوساط الفنية والإعلامية بزواجه من الطالبة الجامعية الحسناء العشرينية ناجيهان كاشيكشي التي تصغره سناً بعقدين مساء 12 ـ 12 ـ 2012، منهياً بذلك علاقته العاطفية السابقة بزميلته الممثلة نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران التي ربما جرّاء انشغالها الدائم بعملها الفني لن تضمن له السعادة والاستقرار اللذين يحلم بهما. وبعد شهرين من الزواج، حملت عروسه بمولودهما الأول علي نادر الذي ولد في منتصف عام 2013، وحياتهما غنيّة بالحب والسعادة.

الحب الناضج

وأخيراً بعد قصص حبّ كثيرة أشهرها مع زميلتيه: بيرين سات وتوبا بيوكستون، وجد الممثل التركي الوسيم بولنت آينال البالغ من العمر 38 عاماً والشهير بيحيى في «سنوات الضياع» الحب الحقيقي الناضج مع منسّقة الأزياء الدرامية ميليس تويسوز التي تصغره بـ13 عاماً. فتزوّجها بعد قصة حب دامت لعام ونصف العام مساء 28 مايو (أيار) 2011 وسط عدد كبير من المدعوين، من بينهم صديقاه خالد آرغنش الشهير بالسلطان سليمان وزوجته بيرغوزار كوريل الشهيرة بالقاضية فريدة. وفي منتصف عام 2012، رزقا بنجلهما الوحيد شينار الذي يستمتع معهما بنعيم الحب والاستقرار.

انقاذ

زواج نجاتي شاشماز (مراد علم دار) الحبيب السابق للممثلة التركية نور فتاح أوغلو الشهيرة بالسلطانة ناهد دوران أصابها بالاكتئاب والإحباط لأشهر طويلة، حتى لقّبت من الصحافة التركية بصاحبة الوجه الحزين. وتطابق دورها في «حريم السلطان» مع الواقع حيث تركها زوجها السلطان سليمان وعشق عليها هيام التي تصغرها سناً، لكن حزنها لم يطل بعد أن دخل حياتها فارس أحلامها الجديد من عالم المال والأعمال ليفانت فيزير أوغلو المدير التنفيذي بإحدى الشركات المهمّة. فأنساها زواجها الأول الفاشل وحبها الثاني لنجاتي، وبعد أن اتّفقا على الزواج في مايو (أيار) 2014 فاجآ الأوساط بزواجهما مساء 30-10-2013، ويعيشان بسعادة في منزلهما البحري باسطنبول.

تعرفوا إلى المزيد من القصص الرومانسية في العدد الجديد من "سيدتي".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"