رئيس وزراء ليبيا ينفى وقوع انقلاب عسكري ويطالب الشعب بالدفاع عن ثورته

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان ، أنه ليس هناك أي وجود لإنقلاب عسكري بالبلاد ، أو أي شيء من هذا القبيل في الشارع الليبي .

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الجمعة إنه سيتم التعامل بحزم مع البيان الذي صدر اليوم على بعض القنوات العربية ، من قبل اللواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية الليبية.

ووجه زيدان نداء إلي الثوار للدفاع عن ثورتهم ، موكدا أنهم لن يسمحوا لأحد بان يعبث بثورة 17 فبراير المجيدة ، وأضاف ” إن الشعب الليبي هو من يمنح الشرعية وهو من ينتزعها ” .

وقال رئيس الوزراء إن ليبيا لن تعود الى الحكم الديكتاتورى والاستبدادى ، مشددا على عدم العودة الى نظام العقيد معمر القذافى ، كما أكد على إستمرار المؤتمر الوطنى الليبى رغم ما صرح به خليفة بن جاسم بن حفتر الضابط السابق بالجيش الليبى بلغة انقلابية ، وأضاف أن المؤتمر الوطنى مستمر فى ممارسة مهامه ، وأن الحكومة تمارس مهامها بكيفية طبيعية وعادية ، وان الموقف فى البلاد تحت السيطرة والامور على مايرام.

واشار الى صدور تعليمات الى وزارة الدفاع باتخاذ الاجراءات الحاسمة حيال ما صرح به حفتر … حيث أن تلك التصريحات تهدف الى إفساد المشهد الذي ستشهده ليبيا اليوم من خروج المواطنين للتعبير عن ارائهم بطريقة سلمية .

أ ش أ