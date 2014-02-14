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أركان الجيش الليبي تؤكد عدم قيام انقلاب عسكري بالبلاد

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أركان الجيش الليبي تؤكد عدم قيام انقلاب عسكري بالبلاد أركان الجيش الليبي تؤكد عدم قيام انقلاب عسكري بالبلاد

نفى الناطق الرسمي بأسم هيئة أركان الجيش الليبي علي الشيخي قيام اللواء خليفة حفتر، القائد السابق للقوات البرية الليبية بانقلاب عسكري بالبلاد ، وأكد أن هذا الخبر عار تماما من الصحة .

وكان القائد السابق للقوات البرية الليبية اللواء خليفة حفتر قد أعلن في بيان له اليوم تجميد عمل المؤتمر الوطني والحكومة الليبية والإعلان الدستوري ، وأكد أن هذا ليس بالانقلاب العسكري ، لأن زمن الانقلابات قد ولى ، وشدد أن تحركه ليس تمهيداً للحكم العسكري ، بل وقوفاً إلى جانب الشعب الليبي ، وأعلن خارطة طريق مؤلفة من 5 بنود.

كما نفى وزير الدفاع الليبي اللواء عبد الله التني وجود أى سيطرة على مقاليد الدولة الليبية من قبل قوات القائد العام للقوات البرية السابق خليفة حفتر ، مؤكدا أن ما صدر من بيان من جانب خفتر مجرد كلام من شخص غير مسئول.

وقال التني – فى تصريح خاص لقناة الحدث الأخبارية اليوم الجمعة – إن المؤتمر الوطني الليبي قائم ويمارس عمله بشكل طبيعي لان تقوم بمهامها بشكل طبيعي أيضا ، وأشار إلى أن وزارة الدفاع كذلك تقوم بدورها فى حماية الوطن عبر أفرادها ، مطالبا أفراد الوزارة بالالتزام بأماكنهم وقواعدهم ، موضحا أنه لا وجود لقوات حفتر على أرض الواقع والامور طبيعة فى طرابلس.

وأوضح أن ما قام به اللواء حفتر من بيان عبر وسائل الاعلام أمر خارج عن الشرعية ، حيث لا يجوز له ان يقوم بهكذا فعل طالما أنه خارج الخدمة العسكرية ، مؤكدا أنه لا يجوز لاى شخص أن يجمد عمل المؤتمر الوطني الذي انتخب من الشعب الليبي…فلا يحق لاحد الا الشعب الليبي أن يجمد عمل هذا المؤتمر.

وأكد وزير الدفاع الليبي على قدرة الجيش على مواجهة قوات حفتر ، مطالبا حفتر أن يسير فى الاتجاه الصحيح حال رغبته فى العمل السياسي وليس عبر البيانات الكاذبة فى وسائل الاعلام ، مشيرا إلى أن هناك تعليمات بالقبض عليه .

أ ش أ

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