أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اتحادات مصرية فى النمسا تشيد بالتقارب المصرى الروسى

Google+ Print
اتحادات مصرية فى النمسا تشيد بالتقارب المصرى الروسى اتحادات مصرية فى النمسا تشيد بالتقارب المصرى الروسى

أشاد عدد من الاتحادات المصرية فى النمسا بالتقارب المصرى الروسى بعد الزيارة الناجحة التى قام بها المشير عبدالفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى أمس إلى موسكو، ومباحثاته مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وأعضاء الروسية.

ووصفت رابطة الجاليات المصرية اليوم الزيارة بأنها تاريخية حيث ساندت روسيا على لسان رئيسها ترشيح المشير السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأكد اتحاد المصريين فى النمسا تأييده للمشير السيسى فى سعيه لعلاقات دولية متميزة لمصر مع القوى الدولية، مشيرا إلى تدشين الاتحاد لحملة تأييد للسيسى فى النمسا خلال خوضه انتخابات الرئاسة، لافتا إلى تأكيد المشير السيسى أن القاهرة لم تنس تعاون روسيا معها فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى، موضحا ضرورة التعاون بين وروسيا فى المجالين العسكرى والاقتصادى.

وعلى مستوى الإعلام النمساوى، نقلت صحيفة "فويس أو فيينا" عن مصادر روسية أن الزيارة شهدت تفاهما فى قضايا التعاون المشترك.

وأبرزت لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع وزيرى الدفاع والخارجية عبدالفتاح السيسى ونبيل فهمى، مشيرة إلى أنه قبل ذلك عقد الوزيران المصريان محادثات مع نظيريهما الروسيين سيرجى شويجو وسيرجى لافروف بصيغة "2+2"، وقالت إنه لم يعلن الطرفان رسميا عن أية اتفاقيات معينة فى ختام المحادثات، إلا أن لافروف قال فى مؤتمر صحفى إن وزيرى الدفاع اتفقا على "تسريع إعداد الوثائق التى من شأنها دفع التعاون العسكرى والعسكرى التقنى قدما إلى الأمام".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

بن طلال يبيع مشروعا للجيش المصري

بن طلال يبيع مشروعا للجيش المصري

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!