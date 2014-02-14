اتحادات مصرية فى النمسا تشيد بالتقارب المصرى الروسى

أشاد عدد من الاتحادات المصرية فى النمسا بالتقارب المصرى الروسى بعد الزيارة الناجحة التى قام بها المشير عبدالفتاح السيسى النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الدفاع والإنتاج الحربى أمس إلى موسكو، ومباحثاته مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين وأعضاء الحكومة الروسية.

ووصفت رابطة الجاليات المصرية اليوم الزيارة بأنها تاريخية حيث ساندت روسيا على لسان رئيسها ترشيح المشير السيسى لخوض الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

وأكد اتحاد المصريين فى النمسا تأييده للمشير السيسى فى سعيه لعلاقات دولية متميزة لمصر مع القوى الدولية، مشيرا إلى تدشين الاتحاد لحملة تأييد للسيسى فى النمسا خلال خوضه انتخابات الرئاسة، لافتا إلى تأكيد المشير السيسى أن القاهرة لم تنس تعاون روسيا معها فى خمسينيات وستينيات القرن الماضى، موضحا ضرورة التعاون بين مصر وروسيا فى المجالين العسكرى والاقتصادى.

وعلى مستوى الإعلام النمساوى، نقلت صحيفة "فويس أو فيينا" عن مصادر روسية أن الزيارة شهدت تفاهما فى قضايا التعاون المشترك.

وأبرزت لقاء الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع وزيرى الدفاع والخارجية عبدالفتاح السيسى ونبيل فهمى، مشيرة إلى أنه قبل ذلك عقد الوزيران المصريان محادثات مع نظيريهما الروسيين سيرجى شويجو وسيرجى لافروف بصيغة "2+2"، وقالت إنه لم يعلن الطرفان رسميا عن أية اتفاقيات معينة فى ختام المحادثات، إلا أن لافروف قال فى مؤتمر صحفى إن وزيرى الدفاع اتفقا على "تسريع إعداد الوثائق التى من شأنها دفع التعاون العسكرى والعسكرى التقنى قدما إلى الأمام".