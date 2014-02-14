“بدء عملية عسكرية لاقتحام ناحية سليمان بك بقضاء الطوز وملاحقة عناصر “داعش

بدأت قيادة عمليات دجلة ،اليوم الجمعة، عملية عسكرية واسعة بمشاركة مروحيات مقاتلة في ناحية سليمان بيك التابعة لقضاء طوز خور ماتو بمحافظة صلاح الدين لاقتحامها وملاحقة عناصر تنظيم” داعش “.

وقال مصدر أمني بمحافظة الأنبار، اليوم الجمعة ، إن تعزيزات عسكرية من قيادة عمليات دجلة وصلت الى ناحية سليمان بيك بمشاركة طائرات حربية مقاتلة لاقتحامها وتطهيرها من عناصر تنظيم ” داعش ” .

وأضاف أن إشتباكات متقطعة تجري حاليا بين القوات الأمنية وقناصين يعتلون المباني السكنية في الناحية ، مشيرا الى أن القوات الأمنية تتقدم بحذر .

وكانت عناصر من تنظيم ” داعش ” فرضت أمس الخميس سيطرتها على ناحية سليمان بك التابعة لقضاء طوز خور ماتو شرقي تكريت ، فيما أكدت قيادة عمليات دجلة استعدادها لاقتحام الناحية خلال الساعات المقبلة .

أ ش أ