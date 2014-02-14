لكل وردة رسالة ...تعرفوا إلى معانيها

تتعدّد المناسبات والأعياد، وتبقى الورود رمزاً خاصّاً بالمشاعر الرقيقة والنبيلة، وعليها تُجمع كلّ الأذواق؛ فمن منّا لا يحبّها، أو لا يعشق رائحتها الزكيّة؟! أليست مصدرَ إلهام للكثير من الفنانين والأدباء، وكانت عبر التاريخ لها المكانة الأبرز في لوحات الرسّامين، مثلما كانت حاضرة دائماً في أجمل قصائد الشعراء؟

خبيرة "الإتيكيت" نادين ضاهر تطلعك على أهمّ النصائح المتعلقة بتقديم الورود وبأبرز دلالاتها...

ـ إمتنعي عن وضع الأزهار التي تُهدى إليك في مكان بعيد عنك، بل أسرعي إلى فضّ غلافها، ووزّعيها في إناء مخصّص لها، مع إبداء الإعجاب بها وبحسن ذوق مهديها.

ـ أرسلي الورود البلديّة بأعداد مفردة، وفق ما جرت عليه العادة:3 أو 5 أو 15 على سبيل المثال.وبما أن لكلّ لون منه مناسبة، فالأفضل للمرسل أن يختار الورود البيضاء في حفلات الخطوبة والزواج، من دون أيّ مانع في إضافة بعض الزهور الملوّنة، مع كلمة رقيقة تحمل اسم مرسلها.

وللورود والأزهار ثمّة دلالات، تعرفي إليها:

ـ الوردة البيضاء: حبّي لك مُعمّد بالطهارة والبراءة.

- الوردة الحمراء: أهواك وأحبّك.

- الوردة الصفراء: أهتمّ لأمرك وأغار عليك!

- الوردة الزهرية: أنا سعيدة بصداقتك.

- الوردة البيضاء مع الحمراء: نحن شخصان متحدّان.

- اللبلاب: تأكّد يا حبيبي أنّ حبنا سيتكلّل بالسعادة والزواج.

- "الغاردينيا": أنا معجبة بك، بصمت!

- الزعفران: أنا جداً سعيدة معك.

- المرغريتا: أنا مخلص في حبي.

- الصبّار: أعاني وأتعذّب في حبّك.

- الحوذان: يا الله، كم أشعر بالانجذاب إليك!

- "التوليب" الأحمر: أحبك بجنون!

- "الأنتوريوم": أهديك بكل بساطة، قلبي!

- القرنفل الأحمر: أحبّك حتى الموت!

- القرنفل الزهري: لن أنساك أبداً.

- الزنبق: حبي لك أشبه بنار حارقة متوهجة!

- إكليل الجبل: تذكّرني دائماً... لن أنساك.

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