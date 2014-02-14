أفكار رومانسيّة من جُمانة بدّور لديكور غرفة نومك

يطرق يوم الحب قلوب الأزواج، فيتنافسون على ابتكار أفكار تطوّق مساحتهما بفيضٍ من الرومانسية...فما رأيك بتأثيث غرفة نوم "مودرن" تشي بعشقكما الذي تعاهدتما عليه، أو إدخال بعض اللمسات الجريئة إلى غرفتك المؤثثة، سواء كانت كلاسيكية أو "مودرن"؟

مهندسة الديكور جمانة بدور تطلع قارئات "سيدتي نت" على أبرز الإرشادات، في هذا المجال.

بما أن غرفة النوم تحتضن العلاقة الزوجية في جوّ من الحب والحميميّة، فما يجدر بك هو إيلاء النقاط التالية أهميّة، عند إنجاز ديكورها بصورة "مودرن":

ـ الجدران: من غير المحبّذ أن تطلي كلّ جدران هذه الغرفة بالأحمر، بل يفضّل اختيار الأبيض أو البيج لها، مع إبراز الحائط الرئيس بالأحمر، أو تغليف هذا الأخير بورق جدران يحمل بعض الزخارف.

ـ السقف: يفضّل أن تبعدي الألوان عن السقف، وأن تدعي لونه أبيض.

ـ الستائر: استخدمي المخمل الأحمر أو الفوشيا للستارة، فهي تمنح غرفتك مسحة جماليّة برّاقة.

ـ السرير: ابحثي عن سرير "مودرن" بسيط وقليل الارتفاع، علماً أنّ الخشب يؤشّر إلى الفخامة والدفء، واكسيه بشراشف تضجّ بالأحمر وتدرجاته، مع الوسائد الحريرية الملوّنة.

ـ الثريا: تكتمل أجواء العشق بأضواء الثريا الكريستال التي تُنير السقف، ولا مانع من أن تحمل اللون الأحمر.

ـ "الاكسسوارات": تتقدّمها الشمعدانات بأنواعها وأحجامها. ومن المفضّل أن تلجئي إلى تلك المشغولة من الكريستال الملوّن، ولا تغفلي دور الشموع، فوزّعيها على الأرضيّة، فهي تطبع مساحتك بالرومانسية. وتتناغم المرايا مع الإنارة من خلال الانعكاسات، سواء أدخلتها في إطارات صوركما، أو علّقتها على الجدار، على أن تحيطيها بنوع من الإضاءة المخفية.

ـ السجّاد: يفضّل اختياره من النوع "المودرن" ذي الوبرة الطويلة، المحمّل بألوان حيويّة تتلاءم وأجواء الغرفة، مع إضافة مشالح من الفرو الملوّن أو من الجلد الطبيعي، على الأرضيّة.

تجنّبي...

ـ لا تعتمدي الأحمر في كلّ عناصر هذه الغرفة، بل يجب أن يقتصر الأمر على مشحات منه، أو على "الاكسسوارات" التي تزيّنها.

ـ ابتعدي عن الألوان الأنثوية كالزهري، تلافياً لئلا يشعر زوجك أن هذا المكان لا يخصّه!

ـ لا تستعملي النبات والزهور بأنواعها، بل اجعلي الأمر يقتصر على الورد الأحمر.

ـ لا تغفلي نثر الورود الحمراء على السرير، بالإضافة إلى قطع الشوكولاتة.

ـ إذا توافرت المساحة الكافية، صمّمي جلسةً صغيرة، قوامها: أريكة وطاولة منخفضة، وزيّنيها بالشموع والورود الحمراء.

تعديلات على الغرفة

كيف تجدّدين غرفة نومك "المودرن" المؤثّثة لتستقبل يوم الحب؟

لا يتطرّق التعديل إلى الأساسيّات التي يصعب تغييرها بعد انتهاء المناسبة، بل يقتصر على "الاكسسوارات"، من مرايا ووسائد وشراشف. ويتمّ التركيز على اللون الأحمر في كلّ تعديل، مع ترك المجال للخيال في إضافة لمسات حميمية، على غرار نثر الورود وأوراق الزهر على الأرض والسرير والطاولات الجانبية.

كيف تجدّدين غرفة نومك الكلاسيكيّة المؤثّثة لتستقبل عيد الحب؟

إذا كانت غرفتك تنتمي إلى الطراز الكلاسيكي، يمكنك تتبع الأفكار الخاصّة بـ "المودرن" المذكورة سالفاً، مع إضافة الخشب المحفور إلى إطارات الصور.

وإذا كان سرير الزوجيّة يرتكز على أعمدة أربعة، فغطّيه بناموسية شفّافة حمراء، أو بزينة مؤلّفة من الورد الأحمر، أو بستارة شفّافة ملوّنة.

لمتابعة المزيد من الصور شاهدي الألبوم المتعلق بالموضوع.

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