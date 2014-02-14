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سيدورف: بالوتيلي موهبة رائعة ولكن أمامه الكثير

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سيدورف: بالوتيلي موهبة رائعة ولكن أمامه الكثير سيدورف: بالوتيلي موهبة رائعة ولكن أمامه الكثير

روما /أ ش أ/ أكد الهولندي كلارنس سيدورف المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، أن مهاجمه ماريو بالوتيللي سيكون أمامه الكثير لكي يكون بطلا لجماهير الفريق.

وقال سيدورف في تصريحات اليوم الخميس، للصحفيين "بالوتيللي موهبة رائعة ويسحر الجميع بادائه عندما يركز في الملعب، وأرى من وجهه نظرى أن أمامه الكثير لكي يكون واحدا من أبطال الفريق عبر التاريخ".

وأضاف، "ماريو قدم الكثير وحقق إنجازات مع الأندية التي لعب لها سابقا إنتر ميلان ومانشستر سيتي، لكن يتوجب عليه أن يقدم أكثر من ذلك ليكون أسطورة.. بالوتيلي لن يأخذ وقتا طويلا ليحصل على مميزات البطل، وأعتقد أنه سيحدث الفارق سريعا".

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فيديو اليوم السابع