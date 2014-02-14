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صحيفة - إيفرا مطلوب في إنتر

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صحيفة - إيفرا مطلوب في إنتر صحيفة - إيفرا مطلوب في إنتر

/أ ش أ/ أفادت تقارير صحفية إيطالية بأن نادى انتر ميلان إقترب من تقديم عرض لباتريس ايفرا المدافع الايسر لنادى مانشستر يونايتد الذى قرر الرحيل بنهاية عقده فى يونيو المقبل.

وأكدت الانباء أن النيارتزورى أقترب بالفعل من ضم الصربى نينيميا فيديتش قلب دفاع الشياطين الحمر الذى توصل لاتفاق مع النادى لمغادرة الفريق مع انتهاء عقده بنهاية الموسم ، وأنه فى سبيله لتقديم عرض مماثل للدولى الفرنسى الذى يبدو أنه سيكون خارج حسابات ديفيد مويس المدير الفنى لمانشستر يونايتد.

وذكرت صحيفة توتوسبورت أن انتر سيعرض على ايفرا عقدا لمدة عامين مع وجود خيار لعام ثالث غير أن اللاعب لم يحسم أمره بعد بشأن مستقبله.

يذكر أن ايفرا أنضم لمانشستر يونايتد فى عام 2006 وشارك فى صفوفه فى 262 فى الدورى الممتاز وسجل سبعة أهداف.

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