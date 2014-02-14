ميلان يسعى لضم ديلوفو لاعب برشلونة الصاعد

/أ ش أ/ ذكر موقع توكسبورت أن نادى ايه سى ميلان الايطالى يسعى لضم جيرارد ديلوفو لاعب نادى برشلونه الاسبانى الواعد على سبيل الاعارة.

يذكر أن اللاعب يلعب حاليا على سبيل الاعارة فى صفوف نادى افيرتون الانجليزى بعد أن نشأ فى اكاديمية لاماسيا للناشئين فى النادى الكتالونى ، كما لعب فى جميع منتخبات المراحل السنية لاسبانيا بداية من منتخب تحت 16 سنة حتى منتخب تحت 21 سنة.

وأضاف توكسبورت أن ميلان يعتزم التقدم بعرض لبرشلونه لضم المهاجم الواعد على سبيل الاعارة فى الموسم القادم على ان يتم شرائه فيما بعد.

وسجل اللاعب هدفين بقميص افيرتون منذ انضمامه للفريق فى 13 مباراة ولم يشارك سوى فى مباراتين فقط بقميص البارسا فى الليجا الاسبانية منذ تصعيده للفريق الاول للنادى .