تقرير - نابولي أقرب من برشلونة لضم رينا

/أ ش أ/ بعد أن تزايدت التكهنات بشان مغادرة الحارس الاسبانى بيبى رينا صفوف ناديه الاصلى ليفربول الانجليزى الى نادى برشلونه الاسبانى ،عادت الانباء لتؤكد فى الآونة الاخيرة ان نادى نابولى الايطالى اصبح الاقرب لضم اللاعب الذى يلعب فى صفوفه الموسم الحالى على سبيل الاعارة ،بشكل نهائى.

ويلعب رينا فى صفوف نادى الجنوب الايطالى حتى نهاية الموسم وكان يعتقد انه سيغادر الى العملاق الكتالونى فى الموسم المقبل خلفا لفيكتور فالديز .

غير أن موقع ليفربولسينيوز.نت كشف اليوم الجمعة ان نادى نابولى يتصدر السباق من اجل ضم الحارس فى صفقة تتكلف ثمانية ملايين يورو وسيعرض عليه عقدا يمتد لاربعة اعوام.

يذكر أن رينا شارك بقميص نابولى فى 17 مباراة فى الدورى حيث يحتل الفريق المركز الثالث كما قاده للصعود للمباراة النهائية لكأس ايطاليا.