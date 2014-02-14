ميليتو: سأقدم كل ما لدي لأنتر .. وتجديد التعاقد لا يشغلني

/أ ش أ/ أعلن الارجنتينى دييجو ميليتو أنه سوف يقدم كل مالديه لنادى انتر فيما تبقى من الموسم الحالى وانه لايشعر بالقلق بشان تمديد تعاقده مع الفريق.

وينتهى عقد المهاجم المخضرم /34 عاما/ فى نهاية الموسم غير أنه أعترف بأن كل مايشغله حاليا هو أن يكون فى قمة لياقته وان يساهم فى ان يحقق الفريق افضل النتائج الممكنة فيما تبقى من الموسم.

وقال ميليتو فى تصريحات صحفية حول حالته البدنية "انا على مايرام وتحت أمر المدير الفنى وهو الذى يملك الحرية فى اختيار اللاعبين".

وبالنسبة لمستقبله اوضح "أريد ان اكون فى افضل مستوى واساعد الفريق ،فى النصف الثانى من الموسم ساقدم كل مالدى لقميص انتر وبعد ذلك فلنرى ماسوف يحدث".