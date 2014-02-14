"كب كيك" بالكريما الحمراء

المقادير للكيك:
-كوبان ونصف الكوب من الدقيق
-كوب ونصف الكوب من السكر ناعم الحبيبات
-ملعقة صغيرة من الملح
-ملعقة صغيرة من "البايكينغ باودر"
-ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا
-ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو السادة
-بياض 4 بيضات
-كوبان ونصف الكوب من زيت الذرة
-كوب من الحليب
-ملعقتان كبيرتان من لون الطعام الأحمر السائل
-ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة
-ملعقة كبيرة من الخلّ الأبيض
-سكر ملوّن، للتزيين
المقادير لكريما الجبن الحمراء:
-كوب من الجبن الكريمي الليّن
-نصف كوب من الزبدة الليّنة
-3 أكواب من السكر الناعم البودرة
-ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة
-نصف ملعقة صغيرة من لون الطعام الأحمر السائل
-ثمن ملعقة صغيرة من الملح
(مدة الطهي15 دقيقة).
(عدد الأشخاص 24).
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