"كب كيك" بالكريما الحمراء

المقادير للكيك:

-كوبان ونصف الكوب من الدقيق

-كوب ونصف الكوب من السكر ناعم الحبيبات

-ملعقة صغيرة من الملح

-ملعقة صغيرة من "البايكينغ باودر"

-ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا

-ملعقة صغيرة من بودرة الكاكاو السادة

-بياض 4 بيضات

-كوبان ونصف الكوب من زيت الذرة

-كوب من الحليب

-ملعقتان كبيرتان من لون الطعام الأحمر السائل

-ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

-ملعقة كبيرة من الخلّ الأبيض

-سكر ملوّن، للتزيين

المقادير لكريما الجبن الحمراء:

-كوب من الجبن الكريمي الليّن

-نصف كوب من الزبدة الليّنة

-3 أكواب من السكر الناعم البودرة

-ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة

-نصف ملعقة صغيرة من لون الطعام الأحمر السائل

-ثمن ملعقة صغيرة من الملح

(مدة الطهي15 دقيقة).

(عدد الأشخاص 24).

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