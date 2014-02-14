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شراب الفراولة والورد الفوّار

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شراب الفراولة والورد الفوّار شراب الفراولة والورد الفوّار

المقادير:
-20 حبّة كبيرة من الفراولة
-3 ملاعق صغيرة من السكر
-ملعقتان صغيرتان من شراب الورد المركّز
-كوب من مكعبات الثلج
-عبوتان صغيرتان من ماء الصودا الغازي
-حبّات من الفراولة، للتزيين

طريقة التحضير:
1- تُحضّر كؤوس شفّافة، للتقديم.
2 -يضاف كلّ من حبّات الفراولة والسكر وشراب الورد المركز ومكعبات الثلج، إلى إبريق الخلاط الكهربائي.ثم، يشغل على سرعة متوسطة، وتضرب المكوّنات، بغية الحصول على عصير ناعم.
3- يسكب هذا العصير في الكؤوس، بحيث تُملأ ثلاثة أرباع كلّ منها.
4- تزيّن بالفراولة، ثم تسكب الصودا بهدوء، للحصول على فوران لطيف.ويقدّم هذا العصير مباشرةً.

(عدد الأشخاص 2).

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