شراب الفراولة والورد الفوّار

المقادير:

-20 حبّة كبيرة من الفراولة

-3 ملاعق صغيرة من السكر

-ملعقتان صغيرتان من شراب الورد المركّز

-كوب من مكعبات الثلج

-عبوتان صغيرتان من ماء الصودا الغازي

-حبّات من الفراولة، للتزيين

طريقة التحضير:

1- تُحضّر كؤوس شفّافة، للتقديم.

2 -يضاف كلّ من حبّات الفراولة والسكر وشراب الورد المركز ومكعبات الثلج، إلى إبريق الخلاط الكهربائي.ثم، يشغل على سرعة متوسطة، وتضرب المكوّنات، بغية الحصول على عصير ناعم.

3- يسكب هذا العصير في الكؤوس، بحيث تُملأ ثلاثة أرباع كلّ منها.

4- تزيّن بالفراولة، ثم تسكب الصودا بهدوء، للحصول على فوران لطيف.ويقدّم هذا العصير مباشرةً.

(عدد الأشخاص 2).

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