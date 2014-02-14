ليالي لبنان مع شراب الورد

المقادير:

-كوبان ونصف الكوب من الحليب

-ربع كوب من السكر

-نصف كوب من السميد الناعم

-ملعقة كبيرة من ماء الورد

-ملعقة كبيرة من ماء لزهر

-القليل من الفستق الحلبي للتزيين

لشراب الورد:

-كوب من السكر

-نصف كوب من الماء

-ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض

-ربع كوب من شراب الورد

-نصف ملعقة صغيرة من لون الطعام الأحمر

طريقة التحضير:

1- تُحضّر أطباق التقديم، أو كؤوساً صغيرةً، أو طبق التقديم الواسع.

2- يضاف إلى قدر متوسّطة الحجم، الحليب والسكر والسميد، وذلك على نار متوسّطة، مع التقليب باستمرار، باستعمال ملعقة خشب، وذلك حتى يغلي هذا الخليط ويصبح كثيف القوام.

3- ثم، يضاف ماء الورد وماء الزهر، مع التقليب لتختلط هذه المكوّنات.ثم، توزّع حلوى ليالي لبنان على الأطباق، التي تحفظ في البرّاد لساعات عدة.

4- طريقة التقديم: يسكب شراب الورد على سطح أطباق ليالي لبنان، وينثر القليل من الفستق، وتقدّم مباشرةً.

5- لإعداد شراب الورد: يضاف إلى قدر صغيرة، السكر والماء وعصير الليمون الحامض، مع التقليب لتختلط هذه المكوّنات، ثم توضع هذه القدر على نار متوسّطة إلى أن تغلي، لتخفّف النار بعدها، وتطهى هذه المكوّنات بهدوء، لـ8 دقائق.يسكب شراب الورد ولون الطعام، ويدع في البراد ليبرد تماماً.

(مدة الطهي 10 دقائق).

(عدد الأشخاص 4).

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