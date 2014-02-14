حلوى يوم الحب من منال العالم

لان المرأة كائن حساس يفيض بالمشاعر والاحاسيس، نجدها أكثر من يهتم بيوم الحب، وتحضّر للإحتفال به بشكل مبتكر تعبيراً منها عن حبها وتقديرها لشريكها.

"سيدتي نت" ومنال العالم يقدّمان للقارئات شراب الفراولة والورد الفوّار وحلوى "ليالي لبنان" و "الكب كيك"، لجعل هذه المناسبة المميزة تتحوّل الى ذكرى جميلة، في إطار يطغى اللون الاحمر عليه.

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