الأحمر لأناقتك في يوم الحب

اختاري اللون الأحمر، بلمسته الجريئة، لتتألقي في يوم الحب. وتزيّني بأفخم الإكسسوارات التي يغنيها هذا اللون ويزيدها جاذبية.

- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.

- ماكياج: إيلي استيفان.

- تصفيف شعر: M Siala.

- الملابس من: Carolina Herrera, Tod’s, Alexander McQueen, Karen Millen, Front Row, Boutique1- بيروت.

الصورة رقم 1:

سترة ضخمة باللون الأحمر. السعر 745$.

أقراط ناعمة، السعر 174$.

سروال باللون الأسود. السعر 365$.

جميعها من Carolina Herrera

قفازات من الجلد الأحمر من Tod’s. السعر 463$.

حقيبة مزيّنة بالورود من Alexander McQueen. السعر 527$.

الصورة رقم 2:

حقيبة من الجلد الأحمر. السعر 1575$.

قفازات من الجلد. السعر 463$.

الاثنان من Tod’s.

سترة بأكام واسعة. السعر 3180$.

سروال مطبّع بالورود. السعر 785$.

قميص أبيض. السعر 1552$.

جميعها من Alexander McQueen.

الصورة رقم 3:

سروال باللون البيج. السعر 442$.

توب من الصوف الناعم. السعر 900$.

خاتم مشبّك باللون الذهبي. السعر 268$.

سوار مشبّك باللون الذهبي. السعر 364$.

حقيبة جلدية مع سلسلة معدنيّة. السعر 765$.

جميعها من Carolina Herrera.

الصورة رقم 4:

فولارد من الفرو الأسود. السعر 3535$.

خاتم ضخم باللون الذهبي. السعر 457$.

الاثنان من Alexander McQueen.

سترة مزيّنة بالمربّعات. السعر 561$.

كنزة من الصوف. السعر 161$.

الاثنان من Karen Millen.

مظلة باللون الأحمر من Carolina Herrera. السعر 143$.

الصورة رقم 5:

حقيبة يد صغيرة. السعر 2441$.

سوار باللون الذهبي. السعر 583$.

الاثنان من Alexander McQueen.

فستان من Forever Unique من Front Row. السعر 560$.

الصورة رقم 6:

فستان طويل من Allesandra Rich. السعر 2094$.

سترة من الجلد من Nour Hammour. السعر 1781$.

الاثنان من Boutique1.

حقيبة صغيرة من Forever Unique من Front Row. السعر 141$.

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