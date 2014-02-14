الأحمر لأناقتك في يوم الحب

اختاري اللون الأحمر، بلمسته الجريئة، لتتألقي في يوم الحب. وتزيّني بأفخم الإكسسوارات التي يغنيها هذا اللون ويزيدها جاذبية.
- تنسيق وتصوير: جهاد حجيلي.
- ماكياج: إيلي استيفان.
- تصفيف شعر: M Siala.
- الملابس من: Carolina Herrera, Tod’s, Alexander McQueen, Karen Millen, Front Row, Boutique1- بيروت.
الصورة رقم 1:
سترة ضخمة باللون الأحمر. السعر 745$.
أقراط ناعمة، السعر 174$.
سروال باللون الأسود. السعر 365$.
جميعها من Carolina Herrera
قفازات من الجلد الأحمر من Tod’s. السعر 463$.
حقيبة مزيّنة بالورود من Alexander McQueen. السعر 527$.
الصورة رقم 2:
حقيبة من الجلد الأحمر. السعر 1575$.
قفازات من الجلد. السعر 463$.
الاثنان من Tod’s.
سترة بأكام واسعة. السعر 3180$.
سروال مطبّع بالورود. السعر 785$.
قميص أبيض. السعر 1552$.
جميعها من Alexander McQueen.
الصورة رقم 3:
سروال باللون البيج. السعر 442$.
توب من الصوف الناعم. السعر 900$.
خاتم مشبّك باللون الذهبي. السعر 268$.
سوار مشبّك باللون الذهبي. السعر 364$.
حقيبة جلدية مع سلسلة معدنيّة. السعر 765$.
جميعها من Carolina Herrera.
الصورة رقم 4:
فولارد من الفرو الأسود. السعر 3535$.
خاتم ضخم باللون الذهبي. السعر 457$.
الاثنان من Alexander McQueen.
سترة مزيّنة بالمربّعات. السعر 561$.
كنزة من الصوف. السعر 161$.
الاثنان من Karen Millen.
مظلة باللون الأحمر من Carolina Herrera. السعر 143$.
الصورة رقم 5:
حقيبة يد صغيرة. السعر 2441$.
سوار باللون الذهبي. السعر 583$.
الاثنان من Alexander McQueen.
فستان من Forever Unique من Front Row. السعر 560$.
الصورة رقم 6:
فستان طويل من Allesandra Rich. السعر 2094$.
سترة من الجلد من Nour Hammour. السعر 1781$.
الاثنان من Boutique1.
حقيبة صغيرة من Forever Unique من Front Row. السعر 141$.
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