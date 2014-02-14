Street Style: عاصفة من الأناقة في أسبوع نيويورك للموضة

مساء أمس، كان الموعد الأخير لعروض أسبوع الموضة في مدينة نيويورك الأميركية. وقد شهدت خشبات العرض تنافساً شديداً بين المصممين، لتقديم المجموعات الأجمل لإطلالات الشتاء القادم. ولم تغب هذه المنافسة عن إطلالات الشارع، التي، رغم أجواء البرد المخيّمة على المدينة، استطاعت أن تتماشى مع أناقة العروض، وأن تعكس تميّزاً لافتاً.

الفرو والجلد والصوف، كانت الأقمشة الأوفر حظاً في أزياء السيدات. أما الإكسسوارات، فبالإضافة الى الحقائب التي تراوحت أحجامها بين الضخم والعملي، وبين تصاميم صغيرة ناعمة، لفتتنا الأحذية المختارة، والتي تنوّعت بين الجزمات الشتوية، والأحذية الأنثوية ذات الكعوب الرفيعة، فضلاً عن بعض التصاميم الغريبة واللافتة. وبالطبع، فرض البرد بعض الإكسسوارات على الإطلالات كالقبعات الصوفية والأوشحة السمكية والقفازات...

إليك عرض لأبرز إطلالات الشارع في مدينة نيويورك خلال أسبوع الموضة لموسم خريف وشتاء 2014.

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