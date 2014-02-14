تعرّفي إلى مجموعة Lipsy للأخوات Kardashian

أطلقت الأخوات كارداشيان مجموعتهن الجديدة لموسم ربيع 2014. وكالعادة، عرضت كل من كيم وكلوي وكورتني أزياء المجموعة بأنفسهن، وقمن بالترويج لها عبر التحدث عن مصدر الإلهام، والقطع المفضلة، بالإضافة الى العناصر التي تضمها المجموعة الجديدة. فصرّحت كورتني أن ازدياد عدد الملابس كانت فرصة كبيرة بالنسبة إليهن للتعبير عن أنفسهن، في حين ركّزت كلوي أكثر على تقديم القطع البديلة التي تسلط الضوء عليها مجموعة Lipsy.

وتضفي المجموعة خيارات جديدة على البذلة المخرمة، وهي القطعة الأبرز في مجموعة Lipsy. بالإضافة الى تقديمها عدداً من التصاميم الأنثوية المفضّلة لدى كيم.

وعلى الرغم من أنّ معظم القطع التي قدّمها الثلاثي الشهير جاءت باللونين الأبيض والأسود، ما زال المعجبون بأعمال Kardashian يأملون بالحصول على خيارات مفعمة بالألوان المنعشة التي تتلاءم مع الموسم.