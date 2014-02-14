أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

تعرّفي إلى مجموعة Lipsy للأخوات Kardashian

Google+ Print
تعرّفي إلى مجموعة Lipsy للأخوات Kardashian تعرّفي إلى مجموعة Lipsy للأخوات Kardashian

أطلقت الأخوات كارداشيان مجموعتهن الجديدة لموسم ربيع 2014. وكالعادة، عرضت كل من كيم وكلوي وكورتني أزياء المجموعة بأنفسهن، وقمن بالترويج لها عبر التحدث عن مصدر الإلهام، والقطع المفضلة، بالإضافة الى العناصر التي تضمها المجموعة الجديدة. فصرّحت كورتني أن ازدياد عدد الملابس كانت فرصة كبيرة بالنسبة إليهن للتعبير عن أنفسهن، في حين ركّزت كلوي أكثر على تقديم القطع البديلة التي تسلط الضوء عليها مجموعة Lipsy.
وتضفي المجموعة خيارات جديدة على البذلة المخرمة، وهي القطعة الأبرز في مجموعة Lipsy. بالإضافة الى تقديمها عدداً من التصاميم الأنثوية المفضّلة لدى كيم.
وعلى الرغم من أنّ معظم القطع التي قدّمها الثلاثي الشهير جاءت باللونين الأبيض والأسود، ما زال المعجبون بأعمال Kardashian يأملون بالحصول على خيارات مفعمة بالألوان المنعشة التي تتلاءم مع الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي