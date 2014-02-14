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اختيار مستشارة لـ«أوباما» رئيسة لصندوق مارشال الألماني

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أعلنت منظمة «صندوق مارشال الألماني»، الخميس، اختيار كارين دونفريد، إحدى أبرز مستشاري الرئيس الأمريكي باراك أوباما، رئيسة للصندوق.

وستبدأ «دونفريد»، التي تشغل حاليًا منصب المساعد الخاص للرئيس ومدير الشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي، عملها كرئيسة للصندوق في إبريل المقبل.

وستحل محل كريج كينيدي، الذي سيتقاعد بعد شغله للمنصب طوال 19 عامًا.

وتأسس صندوق مارشال الألماني في عام 1972 كمنظمة غير ربحية غير حزبية من خلال هدية من ألمانيا، وذلك تقديرًا لمساعدات «مشروع مارشال» الذي قدمته الولايات المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية.

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