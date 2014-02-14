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الخارجية البحرينية تستدعي القائم بالأعمال الإيراني لاستنكار التصريحات «المُعادية»

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استنكرت الخارجية البحرينية بشدة تصريحات مرضية أفخم، المتحدثة باسم الخارجية الإيرانية، بشأن البحرين، ووصفتها بـ«غير اللائقة وغير المسؤولة»، رافضة ما جاء فيها من «لغة غير مقبولة وتدخل سافر في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين».

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية «بنا» بأن هذا الاستنكار جاء عند استدعاء حمد أحمد العامر، وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، مساء الخميس، لمحمد رضا بابائي، القائم بأعمال السفارة الإيرانية لدى البحرين.

وطلب الطرف البحريني من الدبلوماسي الإيراني «نقل احتجاج مملكة البحرين الشديد على ما تقوم به قيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية من تصريحات مُعادية لا تخدم تحسين العلاقات وتزيد من شدة التوتر بين البلدين، رغم كل المواقف الإيجابية التي اتخذتها مملكة البحرين تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مختلف الأوقات وعلى كل المستويات».

وأكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية أن المملكة «عملت دائمًا على تحسين العلاقات وتنميتها بين البلدين إلا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تبد أي تجاوب يساعد على تطوير هذه العلاقات في الاتجاه الصحيح، وتدعوها للكف عن مثل هذه التصريحات التي تنعكس سلبًا على العلاقات الثنائية بينهما».

يذكر أن «أفخم» أعلنت في وقت سابق، الخميس، استدعاء القائم بالأعمال البحريني في طهران إلى وزارة الخارجية وتسليمه رسالة احتجاج شديدة اللهجة على التصريحات التي أدلى بها الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، وزير الخارجية البحريني.

وقالت «أفخم» في تصريحات إن «مثل هذه التصريحات تشير إلى تخبط المسؤولين البحرينيين في التعاطي مع المطالب المشروعة للشعب البحريني المظلوم».

وأضافت أنه تم إبلاغ القائم بالأعمال البحريني بضرورة تلبية البحرينية مطالب شعبها «بدلًا من اعتمادها على القوات الأجنبية وتوجهاتها الأمنية والطائفية».

كانت صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية الصادرة، الخميس، ذكرت أن وزير الخارجية البحريني رد في تغريدات له عبر صفحته على «تويتر» على تصريحات أدلى بها المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي، لدى لقائه وفدًا من المعارضة البحرينية دعاهم فيها إلى الصمود.

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