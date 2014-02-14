اتحاد الكرة: دورنا إبلاغ وزارة الرياضة بخطاب الفيفا .. وليس لنا دخل

/أ ش أ/ أكد عزمي مجاهد المتحدث الرسمي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن الاتحاد لا دخل له في الأزمة المثارة حاليا بين وزارة الرياضة والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وقال مجاهد في تصريحاته لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن اتحاد الكرة لا دخل له من قريب أو بعيد في الأزمة، مشيرا إلى أن دور مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام يتمثل في إبلاغ مسئولي وزارة الرياضة بالخطاب الذي أرسله الفيفا، في انتظار الرد من قبل الوزارة.

وطالب مجاهد وزارة الرياضة بضرورة إيجاد حل سريع للأزمة، مشيرا إلى أن الفيفا هدد في خطابه بتجميد النشاط الكروي في مصر في حال إقامة انتخابات الأندية قبل الانتهاء من عمل قانون جديد للرياضة.

وكان اتحاد الكرة قد تلقى اليوم الخميس خطابا رسميا من نظيره الدولي يطلب فيه تجميد انتخابات الأندية لفترة تتراوح من ستة أشهر إلى سنة، وذلك حتى يتم عمل قانون جديد للرياضة، بالإضافة إلى عودة مجالس إدارات الأندية المنتخبة التي تم حلها عن طريق وزارة الرياضة، حيث طالب الفيفا بارسال نسخة من خطابه إلى وزارة الرياضة.

ومن جهه أخرى أكد المستشار خالد زين، رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية، أنه فى حالة استمرار طاهر أبو زيد، وزير الرياضة، فى ماوصفه بتعنته وعناده فى عدم تنفيذ قرارات الأوليمبية الدولية والاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، سيتم وقف النشاط الرياضى فى مصر بشكل عام.

وأضاف "زين"، فى تصريح للصحفيين أنه لن يتم إجراء أى انتخابات للأندية فى مصر إلا بعد إقرار قانون الرياضة الجديد، و الخطاب الذى أرسله "فيفا" يطالب فيه إيقاف انتخابات الأندية لحين الانتهاء من إعداد قانون الرياضة الجديد، خطاب ملزم لوزارة الرياضة، ويجب تنفيذ كل ما جاء به.