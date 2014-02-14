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الجونة يجهز الغانى ' إيريك ' لمواجهه الأهلى

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الجونة يجهز الغانى ' إيريك ' لمواجهه الأهلى الجونة يجهز الغانى ' إيريك ' لمواجهه الأهلى

الغردقة / أ ش أ / واصل الجهاز الفنى لفريق الجونة، بقيادة الألمانى راينر تسوبيل، الاستعداد بقوة لمواجهه النادى الاهلى فى المباراة المقبلة فى دورى كرة القدم.

وقام بتجهيز المهاجم الغانى الجديد إيريك، المنضم حديثاً لصفوف الفريق، لقيادة الهجوم مع زميله النيجيرى أمام الفريق الاحمر فى المباراة التى تجمعهما بعد غداً السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة لبطولة الدورى، على ملعب الجونة.

وطالب تسوبيل من لاعبيه تحقيق الفوز على المارد الأحمر، والحصول على 3 نقاط، التى تبعده عن مؤخرة جدول المجموعة الأولى، حيث تعتبر بمثابة رد اعتبار للفريق على النتائج السلبية الماضية.

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