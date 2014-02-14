إلقاء القبض على 29 شخصًا خلال الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لاحتجاجات البحرين

ألقت الشرطة البحرينية القبض على 29 شخصا خلال مسيرات الاحتفال بالذكرى السنوية الثالثة لاحتجاجات البحرين التي اندلعت في الرابع عشر من فبراير عام 2011.

وبث تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الجمعة لقطات مصورة تظهر اشتباكات بين المحتجين وقوات الشرطة على مشارف العاصمة المنامة ، حيث قام المحتجون بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على قوات الشرطة التي ردت باستخدام قنابل الغاز المسيلة للدموع لتفريقهم.

يذكر أن احتجاجات شعبية اندلعت في الرابع عشر من فبراير عام 2011 من قبل الأغلبية الشيعية ضد نظام الحكم الملكي للمطالبة بإجراء إصلاحات سياسية واقتصادية واسعة في البلاد.

أ ش أ