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روسيا وألمانيا تحثان الأوكرانيين على تسوية الأزمة السياسية بنفسهم

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روسيا وألمانيا تحثان الأوكرانيين على تسوية الأزمة السياسية بنفسهم روسيا وألمانيا تحثان الأوكرانيين على تسوية الأزمة السياسية بنفسهم

وزير الخارجية الروسى لافروف

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن “بلاده وألمانيا تطالبان الأوكرانيين بإيجاد طريقتهم الخاصة من أجل تسوية الأزمة السياسية”.

ورحب لافروف – في تصريحات له خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير نقلتها وكالة أنباء (إيتار تاس) الروسية اليوم الجمعة – بزيارة نظيره الألماني إلى موسكو”، مشيرا إلى أن محادثاتهما أصبحت تعقد بشكل منتظم، حيث التقيا مؤخرا في ميونيخ ، موضحا أن هناك فرصة لمناقشة مجموعة كاملة من العلاقات بين البلدين بصورة مفصلة مع التركيز على القضايا الأوروبية والدولية.

يشار إلى أن مظاهرات تجتاح شوارع أوكرانيا منذ العام الماضي عقب قرار الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش برفض توطيد العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، في حين عززت أوكرانيا علاقاتها التجارية مع روسيا..وتسبب المتظاهرون، الذين لا يزالون يحتلون مركز العاصمة الأوكرانية كييف، في إسقاط الشهر الماضي ويطالبون الدولة بالابتعاد عن روسيا وتوقيع اتفاقيات تجارية مع الاتحاد الأوروبي.

أ ش أ

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