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أطباء الأسنان يوصون باستخدام معجون أسنان الفلوريد للأطفال بدءًا من عامهم الثانى

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أطباء الأسنان يوصون باستخدام معجون أسنان الفلوريد للأطفال بدءًا من عامهم الثانى أطباء الأسنان يوصون باستخدام معجون أسنان الفلوريد للأطفال بدءًا من عامهم الثانى

غسل الأسنان بمعجون الفلورايد مرتين يوميًا ، لم تعد نصحية للكبار فقط بل أيضا للاطفال فى عمر الثانية ، هذا ما تطالب به جميعة طب الاسنان الامريكية .

وتقترح الجمعية على الوالدين إستخدام مسحة صغير من معجون الاسنان الفلورايد لتنظيف أسنان الطفل فى أقرب وقت خاصة عندما تكون فى طور النمو .

وقد جاءت هذه النصيحة فى أعقاب إرتفاع معدلات مقلقة من الاطفال الامريكيين الذين يصابون بتسوس الاسنان قبل الروضة .

وتشير البيانات إلى أن مايقرب من 25 % من الاطفال عانوا من تسوس الاسنان قبل مرحلة دخول رياض الاطفال لذلك من المهم توفير التوجيه اللازم لمقدمى الرعاية على الاستخدام المناسب للفلورايد بين الاطفال لمنع تسوس الاسنان .

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