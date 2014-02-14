أطباء الأسنان يوصون باستخدام معجون أسنان الفلوريد للأطفال بدءًا من عامهم الثانى

غسل الأسنان بمعجون الفلورايد مرتين يوميًا ، لم تعد نصحية للكبار فقط بل أيضا للاطفال فى عمر الثانية ، هذا ما تطالب به جميعة طب الاسنان الامريكية .

وتقترح الجمعية على الوالدين إستخدام مسحة صغير من معجون الاسنان الفلورايد لتنظيف أسنان الطفل فى أقرب وقت خاصة عندما تكون فى طور النمو .

وقد جاءت هذه النصيحة فى أعقاب إرتفاع معدلات مقلقة من الاطفال الامريكيين الذين يصابون بتسوس الاسنان قبل الروضة .

وتشير البيانات إلى أن مايقرب من 25 % من الاطفال عانوا من تسوس الاسنان قبل مرحلة دخول رياض الاطفال لذلك من المهم توفير التوجيه اللازم لمقدمى الرعاية على الاستخدام المناسب للفلورايد بين الاطفال لمنع تسوس الاسنان .