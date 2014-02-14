“تى إى داتا” تطلق بوابة My TE Data لخدمة عملائها

أطلقت الشركة المصرية لنقل البيانات “تي إي داتا” بوابة “My TE Data” لتقديم كافة خدماتها عبر الإنترنت بهدف سرعة تلبية متطلبات عملائها و سعيها الدائم لتطوير أدوات التواصل مع العملاء بما يتماشى مع إستراتيجيتها في تقديم أعلى مستوى من الخدمة وفى وقت قياسي.

وأكدت “تي إي داتا” أن إطلاق بوابتها الجديدةMy TE Data ، جاء كإستجابة سريعة لمتطلبات واحتياجات عملائها، خاصة و أن الإنترنت أصبح جزءا هاما من الحياة اليومية، لذلك أعلنت الشركة حرصها على مواكبة هذا التطور في استخدام الإنترنت، حتى يحصل عملائها على كافة الخدمات بسهولة ويسر، دون الاضطرار إلى الذهاب إلى مراكز خدمة العملاء أو حتى الاتصال بها.

وقال أحمد أسامه نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجارية بالشركة المصرية للاتصالات أن بوابة My TE Data هي خطوة جديدة تضع الشركة في صفوف الشركات العالمية. وأشار أسامه “أن عبر الدخول على الرابط mytedata.net يستطيع العميل التحكم في حسابه في أي وقت ومن أي مكان دون الحاجة الى التقيد بمواعيد الفروع أو خدمة العملاء.

كما تتيح الخدمة للعميل الإطلاع على بيانات الحساب و تغييرها علي مدار 24 ساعة مثل زيادة أو تقليل السرعة الخاصة بالإنترنت أو تغيير الباقة وكذلك طلب خدمات جديدة أو التقدم بطلب للدعم الفني والإبلاغ عن الشكاوى أو طلب زيارة للكشف عن أي مشكلة تلحق بخط الإنترنت، كما يمكن متابعة المشكلة والتعرف على الإجراءات التى تمت لحلها عبر تقرير لرصد حالة الشكوى على الحساب الخاص بالعميل”.

وأكد أسامة أن باستطاعة العميل دفع الاشتراك من خلال هذه الخدمة، مما يقلل من عمليات وقف الخطوط بسبب التأخر في دفع الاشتراك وأشار أن “تي إي داتا” تضع راحة العميل ومرونة الخدمات علي مدار الساعة في صدارة أولويات الشركة لتحافظ علي ريادتها في سوق خدمات الانترنت في مصر.

الجدير بالذكر أن “تي إي داتا” توفر خدمة My TE Data لجميع العملاء عبر زيارة الرابط mytedata.net