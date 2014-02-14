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مهندسة تعثر علي جثة زوجها داخل منزلهما بمدينة العبور

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مهندسة تعثر علي جثة زوجها داخل منزلهما بمدينة العبور مهندسة تعثر علي جثة زوجها داخل منزلهما بمدينة العبور

أرشيفية

شهدت مدينة العبور ، عثور المدعوه أمال محمود عمر الجوهرى 36 سنة – مهندسة – بالهيئه القوميه للتأمين الاجتماعى علي زوجها المدعو، أحمد محمد عبدالغفار السيد ، 40 سنة محاسب بشركة شمال القاهرة ; لتوزيع الكهرباء جثه هامدة داخل حمام الشقة وأضافت بأنه لا يعانى من ثمة أمراض مزمنه.

وعند الانتقال للفحص ومناظرة الجثه ، تبين أنها فى حالة  سيئة ، حيث وجودت أثار زرقه  ظاهره بالجثه وكان يرتدى ملابسه الداخليه وبزراعة الأيسر سرنجه ملوثه بالدماء جالسا على قاعدة الحمام وتم التحفظ عليها.

وعلي الفور تم  نقل جثة المتوفى لمستشفى بنها التعليمى تحت تصرف النيابة.

وبسؤال شقيق المتوفى المدعو عبدالغفار محمد عبدالغفار السيد 46 سنة بالمعاش ، ردد ما جاء بأقوال زوجة شقيقه وأضاف بأنه لا يشتبه فى وفاته جنائياً
> فكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1107 إدارى قسم العبور لسنة 2014 ، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.

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