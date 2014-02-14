MSD تكشف عن تجارب لتطوير عقار لعلاج أمراض سرطان الجلد

فى خطوة تفتح أمالا كبيرة لعلاج أمراض السرطان، كشفت شركة MSD الرائدة عالميا فى صناعة الأدوية، عن تقديم الترخيص البيولوجى الامريكى لعقار MK-3475 المضاد لبروتين (PD-1) والذى يعالج الحالات المتقدمة لأمراض سرطان الجلد المصبوغ “الميلانوما الخبيثة”.

وأكدت MSD أن بدء المبادرة لهذا الترخيص المتجدد تعتبر علامة مهمة على الطريق لتطوير برنامج MK- 3475 الإكلينيكي لعلاج أمراض سرطان الجلد، كما سيمثل هذا العقار إعجازا طبيا فى المستقبل، خاصة فى ظل انتشار وتزايد أعداد المصابين بمرض السرطان حول العالم، وصعوبة علاجه رغم التقدم الطبى الكبير.

وقال مروان عكر مدير عام شركة MSD مصر أن الشركة تجري حاليا 10 من التجارب السريرية لدراسة MK- 3475 حيث تشير التقديرات إلى تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة من المرضى بأنواع متعددة من السرطان منها، المثانة ، القولون والمستقيم، المعدة ، الرأس و الرقبة ،الجلد،الرئة غير صغيرة الخلايا ، والكلى ، أورام الثدي الثلاثية السلبية وسرطانات الدم، موضحا أنه من المقرر إجراء تجارب إضافية على هؤلاء المرضى بتطبيق MK-3475 سواء باستخدامه كعلاج وحيد ، أوبالاشتراك مع أدوية أخرى لمرض السرطان.

ويرى البروفوسير د. روجر.م. بيرلماتر ، استاذ الطب، ورئيس مختبرات ميرك للابحاث أن عقار MK- 3475 هو جزيء مستحدث مغيّر للمناعة ويحمل في طياته آمالاً كثيرة لمرضى السرطان المتقدم ممن لديهم اختيارات محدودة للعلاج, مؤكدا أن بدء المبادرة لهذا الترخيص المتجدد تعتبر علامة مهمة على الطريق لتطوير برنامج MK- 3475 الإكلينيكي لعلاج المرضى و أن هذا العقار سيعتبر إعجازا طبيا.