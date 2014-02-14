ممارسة الرياضة باعتدال تقى المرأة من الإصابة بالسكتات الدماغية

أظهرت دراسة طبية أن المشى السريع وممارسة رياضة التنس وأنواع أخرى من التمارين الرياضية المعتدلة ،قد تقلل خطر السكتات الدماغية للمرأة بنسبة الخمس .

كما وجدت الدراسة أيضاً أن زيادة خطر السكتات الدماغية ترتبط مع استخدام العلاج بالهرمونات البديلة لعلاج أعراض انقطاع الطمث .

ودرس الباحثون طبيعة السكتات الدماغية التى حدثت بين مايقرب من 133,500 ألف سيدة إذ استمرت خلال الفترة من عام 1996 حتى 2010 .

وكانت السيدات اللاتى قالن أنهن يمارسن النشاط البدنى المعتدل فى السنوات الثلاث قبل الالتحاق فى الدراسة :”كن أقل عرضة بنسبة 20% للإصابة بسكتة دماغية من أولئك اللاتى لم يمارسن الرياضة”.

وشدد الباحثون على أن النشاط البدنى المعتدل مرتبط بشدة مع أنخفاض مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية .

ا.ش.ا