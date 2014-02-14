سوني تطلق هاتفها الذكي الجديد “XPERIA M dual” المدعم بشريحتين في السوق المصري

أعلنت “سوني موبايل” الشركة اليابانية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية، عن إطلاق هاتفها الذكي الجديد “Xperia M Dual”، في السوق المصري والذي يدعم شريحتين، ويحتوى على مزايا وخصائص تلبى احتياجات من يبحثون عن المتعة والتصميم الراقي والاستمتاع بإمكانيات “أندرويد” الهائلة، بالإضافة إلى سعره التنافسي والذي يلائم شرائح كثيرة من المجتمع.

وأكدت سوني أن هاتفها الجديد يتمتع بمواصفات وإمكانيات متطورة، متوقعة أن يلقى إقبالا شديدا من فئات كثيرة في السوق المصري، خاصة وأنه مزود بإمكانية استخدام شريحتين بدلا من شريحة واحدة، مما يعطيه الأفضلية بين الأجهزة المنافسة، لأنه سيوفر على العملاء حمل أكثر من جهاز والاكتفاء بجهاز واحد لإتمام اتصالاتهم عبر شبكتين مختلفتين.

وأشارت سوني في بيان لها أن هاتفها الذكي Xperia M Dual، سيكون مثيرا للاهتمام بين الماركات التجارية العالمية الأخرى والتي توفر دعم لاستخدام شريحتين، حيث يتمتع بتصميم أنيق وألوان جذابة وإمكانيات هائلة، من بينها أنه يعمل بنظام التشغيل “أندرويد”, وشاشة TFT مقاس 4 بوصة 16 مليون لون، بدقة 854 × 480 بكسل، ويحتوى على معالج Qualcomm ثنائي المراكز بسرعة 1 جيجاهرتز، كما يتمتع ب كاميرا سريعة الالتقاط بدقة 5 ميجابكسل (تكبير/تصغير رقمي بمعدل 4 مرات مع خاصية الضبط البؤري التلقائي), بالإضافة إلى انه يدعم تقنية إجراء المكالمات بالصوت HD مع خاصية إلغاء الضجيج للحصول على صوت أفضل وأوضح.

وأكدت أنها حرصت على إطلاق هاتف بأسعار مناسبة لتتيح لعملائها بالسوق المصري فرصة الحصول على هاتف ذكى والاستمتاع بإمكانياته الرائعة لتتيح لهم تجربة رائعة من استخدام المحمول والتواصل مع الأصدقاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى التقاط الصور بتقنية عالية الوضوح لتسجيل الذكريات السعيدة.