"التنمية الإدارية": مبادرة لتحفيز بعض المواطنين للتنازل عن الدعم

قال الدكتور مجدى الحناوى، مدير مشروع بطاقة الأسرة بوزارة الدولة للتنمية الإدارية، إن هناك مبادرة مقترحة بالتعاون مع مركز العقد الاجتماعى لتحفيز المواطنين الذين يمكنهم التخلى عن الدعم التموين أن يقوموا بالتنازل عنه.

وأضاف الحناوى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أمس الخميس, أن هذه المبادرة سيتم فيها عمل حملة إعلامية لتحقيق الهدف منها، وأنه يتم دراسة مقترح بشأن وجود حافز للمواطن الذى يتنازل عن الدعم التموينى، مشيرا إلى أن هناك 18 مليونًا بطاقة أسرة يستفيد منها ما يقرب من 70 مليون مصرى على مستوى محافظات مصر.

الجدير بالذكر أنه تمت إضافة نحو 6 ملايين مولود لدعم السلع التموينية وهم مواليد عام 2005، وحتى مواليد نهاية عام 2011، وذلك منذ فتح باب التسجيل منتصف العام الماضى وحتى فبراير الجارى.