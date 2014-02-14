أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اتحاد علوم القاهرة: 7ممثلين للطلاب العلميين فى كل جامعات مصر

Google+ Print
اتحاد علوم القاهرة: 7ممثلين للطلاب العلميين فى كل جامعات مصر اتحاد علوم القاهرة: 7ممثلين للطلاب العلميين فى كل جامعات مصر

أعلن اتحاد طلاب كلية العلوم، بجامعة القاهرة، أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك سبعة ممثلين لطلاب كليات العلوم على مستوى الجمهورية، متحدثين باسمهم فى أى اجتماع مع نقابة المهن العلمية أو غيرها، حيث تمت الموافقة عليهم من قبل رؤساء اتحادات جامعات الجمهورية.

وأضاف الاتحاد، فى بيان، أن الطلاب الذين وقع عليهم الاختيار، هم محمود حامد، رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم، جامعة القاهرة ممثلا عن الجامعة، وممدوح مجدى، عن جامعة حلوان، وعمر عبد الله، رئيس اتحاد كلية العلوم، بجامعة عين شمس، ممثلا عن جامعته، وصالح أحمد، رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم جامعة أسوان، ممثلا عن أسوان، وعلاء عبد الولى، رئيس اتحاد علوم جامعة كفر الشيخ، ممثلا عن جامعته، ومحمد سمير الصاوى، ممثلا عن الأزهر، ويحتل منصب نائب رئيس اتحاد علوم الأزهر، وإسلام رضا، منسقا عاما، مؤكدا أن التواصل مع الطلاب، سيكون من خلال هؤلاء السابق ذكرهم فقط.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر

بن طلال يبيع مشروعا للجيش المصري

بن طلال يبيع مشروعا للجيش المصري

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!

بالفيديو.. شاب مصري يتزوج «كلبة» ويهجر زوجته .. ومذيع "العاصمة" يعتذر لهذا السبب!