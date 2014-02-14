اتحاد علوم القاهرة: 7ممثلين للطلاب العلميين فى كل جامعات مصر

أعلن اتحاد طلاب كلية العلوم، بجامعة القاهرة، أنه تم الاتفاق على أن يكون هناك سبعة ممثلين لطلاب كليات العلوم على مستوى الجمهورية، متحدثين باسمهم فى أى اجتماع مع نقابة المهن العلمية أو غيرها، حيث تمت الموافقة عليهم من قبل رؤساء اتحادات جامعات الجمهورية.

وأضاف الاتحاد، فى بيان، أن الطلاب الذين وقع عليهم الاختيار، هم محمود حامد، رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم، جامعة القاهرة ممثلا عن الجامعة، وممدوح مجدى، عن جامعة حلوان، وعمر عبد الله، رئيس اتحاد كلية العلوم، بجامعة عين شمس، ممثلا عن جامعته، وصالح أحمد، رئيس اتحاد طلاب كلية العلوم جامعة أسوان، ممثلا عن أسوان، وعلاء عبد الولى، رئيس اتحاد علوم جامعة كفر الشيخ، ممثلا عن جامعته، ومحمد سمير الصاوى، ممثلا عن الأزهر، ويحتل منصب نائب رئيس اتحاد علوم الأزهر، وإسلام رضا، منسقا عاما، مؤكدا أن التواصل مع الطلاب، سيكون من خلال هؤلاء السابق ذكرهم فقط.