“فيس بوك” يعترف بالشواذ والمثليين جنسيا

أعلنت إدارة موقع التواصل الاجتماعى الشهير «فيس بوك» عن توفيرها خاصية جديدة لمستخدميه لاختيار الجنس الخاص بهم فلم يعد اختيار «ذكر أو أنثى» هو الخيار الوحيد، ولكن هناك خيارات أخرى للشواذ والمتحولين جنسيًا والجنس الثالث.

وذكرت إدارة «فيس بوك» في بيان لها أمس الخميس، «أصبح الآن في إمكان المتحولين جنسيًا أن يختاروا الميول الجنسية لهم من 50 اختيار آخر فهناك اختيار للشواذ، المتحولين جنسيا، الجنس الثالث، مع الحفاظ على خصوصية المستخدمين فمازال لهم حرية اختيار مع من سيشارك هذه المعلومة ومن لا يسمح له بمعرفتها».

وقالت «سارة كيت» رئيس منظمة «جلاد» للحفاظ على حقوق المثليين جنسيا «هذه الميزة الجديدة هي خطوة للأمام للاعتراف بحقوق الشواذ والمتحولين جنسيًا، فأصبح الآن بإمكانهم أن يروا قصتهم الحقيقة ويختاروا الجنس الذي يريدونه، فعلها موقع “فيس بوك” مرة أخرى وأصبح في الريادة للحفاظ على حقوق الشواذ وحمايتهم والحفاظ على خصوصيتهم»، حسبما جاء في تقرير قناة “إن بى سي نيوز” الأمريكية.

جدير بالذكر أن تلك الخدمة الجديدة هي متاحة لمستخدمى موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» داخل أمريكا فقط والبالغ عددهم 159 مليون مستخدم شهريا، إلا أن شبكة الحفاظ على حقوق المثليين بالخارج طالبت «مارك زوكربيرج» المدير التنفيذي ومؤسس الـ«فيس بوك» بإضافة هذا الخاصية لعدد من الدول الأخرى وهى «نيبال، الهند، باكستان، وأستراليا التي تعترف قانونيا بالجنس الثالث» إلا أن إدراة الـ«فيس بوك» رفضت ذلك.