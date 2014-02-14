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هيئة الغذاء والدواء ل«الرياض»: تلوث كمأ الشمالية تحت الإجراء.. ومسؤوليتنا تقع في المعلب منه

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هيئة الغذاء والدواء ل«الرياض»: تلوث كمأ الشمالية تحت الإجراء.. ومسؤوليتنا تقع في المعلب منه هيئة الغذاء والدواء ل«الرياض»: تلوث كمأ الشمالية تحت الإجراء.. ومسؤوليتنا تقع في المعلب منه

    كشف إدريس الدريس المتحدث الرسمي للهيئة العامة الغذاء والدواء أن فريقا من المختصين في الهيئة يقومون في المعامل المخبرية للهيئة بفحص بعض أنواع الكمأ "الفقع" المشتبه بتلوثه بمادة اليورانيم بعد ورود عدة بلاغات وملاحظات من المواطنين في هذا الشأن.

وأفاد الدريس ل"الرياض" بأن الكمأ ينقسم إلى ثلاثة أنواع؛ الأول منه معلب ويكون فيه مواد حافظة ويأتي من خارج المملكة وتقع مسؤوليته على هيئة الغذاء والدواء وهو سليم، والنوع الثاني وهو الطازج الذي يتم جلبه من خارج المملكة ويتم تغبيره في الداخل للإيحاء بأنه تم قطفه من المناطق البرية في الداخل وهو من مسؤوليات وزارة الزراعة مضيفا بأن النوع الثالث من الكمأ يأتي من الداخل ومناطة به عدة جهات وهي وزارة الزراعة والهيئة للحياة الفطرية والبلديات التي تراقب تسويقه مبينا بأن هذا النوع ليس عليه أي ملاحظات.

وأوضح بأن الكمأ الذي في الداخل يصعب تحديد هويته أو من أي منطقة تم جلبه مشددا بأن هيئة الغذاء والدواء تعمل بكل طاقاتها على ضمان سلامة الغذاء وعلى أن يكون المنتج الغذائي مستوفيًا لجميع الشروط والمتطلبات.

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