أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - نورهان قنديل "أخصائي تغذية علاجية": كيف تستطيع أن توفق بين الرياضة والتسويق والصيدلة -
السفيرة عزيزة - نورهان قنديل ... إمرأة تفكر خارج الصندوق -
السفيرة عزيزة - فاطمة وياسين أبطال برغم التوحد -
أمير قطر يرصد ملايين الدولارات لاغتيال شخصيات مصرية بارزة .. وهذا السبب وراء مغادرة السيسي جلسة القمة عند كلمة تميم -
حكاية الطفل سيد.. المتهم ''قتله وغسّله ودفنه في مقبرة'' بسبب ''كلمة'' -(صور) -
النقل: إجراء تجارب تحميل على عدد من كباري طريق «شبرا/ بنها» -
«الأغذية العالمي»: مشروع «الألف يوم» يعتني بصحة 40 ألف حامل بالصعيد -
البورصة تربح 7 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب والعرب -
مفيد شهاب: تطرف الفكر هو الخطر الحقيقي على مصر -
في زمن غلاء الأسعار.. ثلاجة بـ 52 ألف جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

لقاء عن أمراض الأغنام في ساجر

Google+ Print
لقاء عن أمراض الأغنام في ساجر لقاء عن أمراض الأغنام في ساجر

    أقام فرع وزارة الزراعة بساجر بالتعاون مع إدارة الإرشاد البيطري بوزارة الزراعة بساجر لقاءً إرشاديَّا حول أهم أمراض الأغنام بحضور عدد من مربي المواشي في المنطقة.

وافتتح اللقاء بكلمة لمدير فرع الزراعة بساجر حسين بن فارع العتيبي تحدث فيها عن اهم الامراض التي تصيب الاغنام وكيفية تحصين المواشي من تلك الامراض والحرص على عدم انتشارها بين الاغنام وسبل الوقاية منها من خلال المتابعة من البيطري بفرع الزراعة وحث مربي الماشية بعد شراء الاغنام على التأكد من خلوها من الامراض لكي لا ينتشر الوباء بين تلك الاغنام.

ثم القى الدكتور علي الدويرج محاضرة تطرق فيها للأخطاء الشائعة التي يقع فيها مربو المواشي وأبرز المشاكل التي تواجههم وأهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحيلولة دون دخول الأمراض وانتشارها بين المواشي وضرورة تعقيم حضائر الماشية اولا باول وبعد ذلك القى الأخصائي البيطري عثمان طه كلمة تطرق فيها إلى مرض الحمى القلاعية واللسان الأزرق وقدم لمحة عن هذين المرضين وطرق انتشارهما وكيفية الوقاية منهما.

وتم تسليم شهادات الشكر والتقدير للفريق البيطري المشارك، واختتم اللقاء بالسحب على هدايا الجمهور والتي كانت عبارة عن شاشات LCD وأجهزة أيباد.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية