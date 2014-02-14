لقاء عن أمراض الأغنام في ساجر

أقام فرع وزارة الزراعة بساجر بالتعاون مع إدارة الإرشاد البيطري بوزارة الزراعة بساجر لقاءً إرشاديَّا حول أهم أمراض الأغنام بحضور عدد من مربي المواشي في المنطقة.

وافتتح اللقاء بكلمة لمدير فرع الزراعة بساجر حسين بن فارع العتيبي تحدث فيها عن اهم الامراض التي تصيب الاغنام وكيفية تحصين المواشي من تلك الامراض والحرص على عدم انتشارها بين الاغنام وسبل الوقاية منها من خلال المتابعة من البيطري بفرع الزراعة وحث مربي الماشية بعد شراء الاغنام على التأكد من خلوها من الامراض لكي لا ينتشر الوباء بين تلك الاغنام.

ثم القى الدكتور علي الدويرج محاضرة تطرق فيها للأخطاء الشائعة التي يقع فيها مربو المواشي وأبرز المشاكل التي تواجههم وأهمية اتباع الإجراءات الوقائية للحيلولة دون دخول الأمراض وانتشارها بين المواشي وضرورة تعقيم حضائر الماشية اولا باول وبعد ذلك القى الأخصائي البيطري عثمان طه كلمة تطرق فيها إلى مرض الحمى القلاعية واللسان الأزرق وقدم لمحة عن هذين المرضين وطرق انتشارهما وكيفية الوقاية منهما.

وتم تسليم شهادات الشكر والتقدير للفريق البيطري المشارك، واختتم اللقاء بالسحب على هدايا الجمهور والتي كانت عبارة عن شاشات LCD وأجهزة أيباد.