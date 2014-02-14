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الحملة الأمنية تواصل النجاح وتطيح ب450 ألف مخالف في أنحاء المملكة

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الحملة الأمنية تواصل النجاح وتطيح ب450 ألف مخالف في أنحاء المملكة الحملة الأمنية تواصل النجاح وتطيح ب450 ألف مخالف في أنحاء المملكة

    واصلت الحملة الأمنية لمخالفي نظام الإقامة والعمل نجاحها المنقطع النظير الذي أظهرته الأرقام الإحصائية لنتائج تنفيذ الحملة الأمنية الميدانية لوزارة الداخلية إذ بينت الأرقام العامة للمقبوض عليهم تصاعدا لافتا يوضح مدى الإنجاز الأمني الذي تحقق على أرض الميدان جراء ملاحقة وتعقب المخالفين لأكثر من أربعة أشهر حيث أشارت المعلومات إلى أن إجمالي من تم ترحيلهم من مخالفي نظام الإقامة بدءا من1/1/1435ه وحتى يوم الاثنين الماضي بلغ 307693 مخالف ومخالفة فيما يتم استكمال إجراءات ترحيل من يتواجد في مراكز الإيواء والذين يقدرون ب 28439 من مختلف الجنسيات وفي جميع أنحاء المملكة.

فيما نجح حرس الحدود من صد واعتراض محاولات التسلل بداية من غرة محرم 1435ه وبرقم وصل إلى 113078 ليبلغ العدد الإجمالي 449210 مخالف وبمتوسط شهري 112302 في مختلف مناطق ومحافظات المملكة,وقد شهدت عدد من المدن الرئيسة خلال الأيام الماضية تواجدا أمنيا كثيفا في أحياء متفرقة لتعقب المخالفين الذين فشلوا في محاولاتهم الاختباء عن رجال الأمن الذين يسيرون وفق خطط أمنية محكمة ومتغيرة للإطاحة بالمخالفين.

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