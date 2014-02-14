تركي بن عبدالله يرعى المؤتمر الطبي الدولي التاسع لجراحات الأنف والأذن والحنجرة

بين الدكتور عبدالرحمن حجر رئيس جمعية السعودية للأنف والأذن والحنجرة بأن الجمعية تحتفل بتأسيسها بمناسبة مرور 25 سنة . ،و منذ تأسيس الجمعية عام ١٤٠٨ وضعت امامها عدة اهداف وكان من ضمنها الاطلاع على كل ماهو جديد في مجال التخصص ، والمشاركة في المحافل الدولية باوراق علمية (البحث والمناقشات ) .

بهدف تطوير مهارات ومعرفة الاطباء المتخصصين في هذا المجال من خلال الاستفادة من ذوي الخبرة المحليين والدوليين

ومن هذا المنطلق فقد دأبت على عقد وتنظيم المؤتمرات المحلية والدولية منذ نشأتها. فقد تم عقد ثمانية مؤتمرات دولية وواحد وعشرين مؤتمر محلي ، ويأتي المؤتمر الدولي التاسع امتدادا لجهود هذه الجمعية الفتية والتي حرصت في هذا المؤتمر بان يكون مميزا بكل المقاييس من حيث المادة العلمية والمتحدثين الدوليين والمحليين ، واشراك الاطباء الصاعدين في هذه التجربه، وكذلك الحرص على تغطية معظم التخصصات الواقعه تحت مظلة الانف والاذن والحنجرة والرأس والعنق ، واعطاء الفرص المتساوية لكل هذه التخصصات وذلك للظهور بمظهر مكتمل وفائدة قصوى تنعكس على اداء الممارسين لهذا التخصص وبالتالي على تحسن مستوى الخدمة المقدمة للمرضى في وطننا الغالي .

وتابع د/ حجر حديثه وها هي الجمعية تعتزم وبالتعاون مع مستشفي الامير سلمان بن عبدالعزيز إقامة مؤتمر طبي الدولي التاسع لجراحات الانف والاذن والحنجرة وذلك برعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض نيابة عن الرئيس الفخري للجمعية السعودية للانف والأذن والحنجرة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وذلك بقاعة الأمير سلطان بالفيصلية بمدينة الرياض خلال الفترة من 4/6/مارس/ 2014 ودعي الى المؤتمر عددٌ من العلماء والباحثين المُتميزِّين في هذا المجال من الجامعات ومراكز الأبحاث العالمية ومشاركة العديد من جمعيات الأنف والأذن والحنجره حول العالم .

وأضاف د/ حجر أن المؤتمر يسعى لتعريف الأطباء على التطورات الحديثة التي طرأت في مجال جراحة الأنف وقاع الجمجمة الأمامي، وذلك عن طريق الاستعانة بخبرات أطباء استشاريين عالميين مشهود لهم في ذات الاختصاص مع الاستعانة بخبرات الأطباء الاستشاريين والأكاديميين من داخل المملكة ممن لهم إنجازات ودراسات وخبرات واسعة بالمجال نفسه.

وأكد د/ حجر أنه يمكن التسجيل عن الطريق الموقع الاليكتروني علي الشبكة العنكبوتيه علي الرابط

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