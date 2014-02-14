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إعفاء السعيد وتعيين العصيمي مديراً عاماً لفرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض

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إعفاء السعيد وتعيين العصيمي مديراً عاماً لفرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض إعفاء السعيد وتعيين العصيمي مديراً عاماً لفرع هيئة الأمر بالمعروف بمنطقة الرياض

    أحدث الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبداللطيف آل الشيخ تغييرات عدة طالت قيادات الهيئة، بعد أن أصدر قرارات إدارية بتكليف بعض مسؤوليها؛ حيث اشتملت تلك التغييرات إعفاء الشيخ صلاح السعيد من عمله كمدير عام لفرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض وتكليفه بالعمل مستشاراً في مكتب الرئيس، وتكليف الشيخ محمد العصيمي نيابة عنه لإدارة الفرع.

كما جرى تكليف الشيخ عبدالمجيد الوعلان ليصبح مديراً عاماً للإدارة العامة لتقنية المعلومات، إضافة إلى عمله مستشاراً بمكتب الرئيس، وتكليف الشيخ خالد الدخيِّل مديراً لإدارة الشؤون القانونية، وتكليف الشيخ عبدالله الديري مديراً عاماً للإدارة العامة للقضايا، وإنهاء تكليف الشيخ بندر المطيري من العمل رئيساً لهيئة مدينة الرياض، وتكليفه مستشاراً لمدير عام فرع منطقة الرياض.

وشملت القرارات تكليف الشيخ حسين التميمي ليكون مديراً عاماً للإدارة العامة للشؤون الميدانية، وتكليف الشيخ مشعل الخطاف مساعداً لمدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض، وإنهاء العقد المبرم مع وزارة التعليم العالي المتضمن تقديم خدمات استشاريين عن طريق المستشار الدكتور خالد الشافي، وإنهاء عمله مشرفاً على الإدارة القانونية بالرئاسة، وتكليف الأستاذ عبدالكريم الزاحم بالعمل بإدارة الشؤون القانونية، وتكليف الموظف محمد آل غرامة بالعمل بفرع هيئة مدينة عرعر.

كما تم تكليف أحمد البرقان بالعمل في هيئة محافظة القريات التابعة لفرع الرئاسة بمنطقة الجوف، ونقل خالد السبيعي إلى هيئة محافظة السليل، وأيضا نقل مشرف المشرف إلى مركز هيئة رفايع الجمش بهيئة محافظة الدوادمي.

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