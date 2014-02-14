نصف مليار لصحة بيشة

سجلت مخصصات مديرية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة بميزانية هذا العام 1435ه قفزة كبيرة بتجاوزها نصف المليار ريال حيث تعد الأكبر في تاريخها.

وثمن مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة عامر مشاري الصعيري الدعم الكبير الذي حظيت به صحة بيشة هذا العام من خلال الميزانية التي اعتمدت لها وبلغت أكثر من 556 مليون ريال.

وناشد الصعيري القائمين على مشاريع صحة بيشة بسرعة الإنجاز وجودته حتى تحقق هذه المشاريع طموح ورغبة أهالي المنطقة وتسهم في توفر الخدمات الصحية المميزة.

وأوضح الناطق الإعلامي بصحة بيشة عبدالله الغامدي أن ميزانية الشؤون الصحية بمحافظة بيشة لهذا العام جاءت موزعة على أبواب الميزانية الأربعة حيث خصص للبابين الأول والثاني 284.965 مليون ريال وخصص للباب الثالث مبلغ 208.800 مليون ريال فيما بلغت ميزانية الباب الرابع وهو الباب الخاص بالمشاريع 62.744 مليون ريال اشتملت على عدد من المشاريع الجديدة إضافة إلى استكمال المشاريع الجاري تنفيذها حالياً.

وبين الغامدي أن المشاريع المعتمدة لصحة بيشة في ميزانية هذا العام اشتملت على إنشاء مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة بيشة وتجهيزه وتأثيثه وإنشاء سكن للعاملين بالمستشفى وإنشاء مركز طب الأسنان التخصصي بمحافظة بيشة وإنشاء وتجهيز وتأثيث مستودعات بمحافظة بيشة إضافةَ إلى تطوير مستشفى الملك عبدالله وإحلال وتطوير البنية التحتية بالمستشفى ذاته والسكن وإنشاء مبنى العيادات الخارجية بمستشفى الملك عبدالله وفي قطاع العلايا، كما اشتملت المشاريع على تأثيث وتجهيز مستشفى سبت العلايا الجديد وإنشاء سكن العاملين بمستشفى سبت العلايا كما حظي قطاع تثليث بعدد من المشاريع اشتملت على تطوير مستشفى تثليث وإحلال وتطوير البنية التحتية بالمستشفى.