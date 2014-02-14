أسامة منير: أفعال "السيسى" سبقت أقواله ولا يحتاج لدعاية انتخابية

أعرب الإذاعى أسامة منير عن حبه الشديد للمشير عبد الفتاح السيسى لما قدمه لمصر خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الجميع يحبه لمواقفه وليس لكلامه، وأنه يجيد لغة الخطابة، ولا يستطيع أسر قلوب الناس بكلماته، موضحا أن حب المصريين للسيسى له جاء من مواقفه التى أنقذت الشعب المصرى من المصير المجهول.

وتابع منير خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال ببرنامجه "القاهرة 360" الذى يقدمه عبر قناة "القاهرة والناس" أمس الخميس: "أنا أحب المشير السيسى وسأؤيده فى انتخابات الرئاسة المقبلة"، موضحا أنه لا يحتاج إلى برنامج انتخابى أو دعاية انتخابية أو حملة لتأييده، نظرا لأن أفعاله سبقت أقواله أما باقى المرشحين أقوال بلا أفعال.

وأوضح منير أن الجميع يتحدث فقط عن ترشيح السيسى ويتجاهلون ترشيح الآخرين أمثال حميدن صباحى والفريق سامى عنان.