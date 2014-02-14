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أزمة بين رئيسى "قضايا الدولة" و"نادى الهيئة" بسبب الاختصاصات القضائية

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أزمة بين رئيسى "قضايا الدولة" و"نادى الهيئة" بسبب الاختصاصات القضائية أزمة بين رئيسى "قضايا الدولة" و"نادى الهيئة" بسبب الاختصاصات القضائية

تسبب الخطاب الذى أرسله المستشار عزت عودة رئيس هيئة قضايا الدولة إلى المستشار خالد زين الدين رئيس مجلس إدارة نادى مستشارى قضايا الدولة، فى أزمة داخل أروقة الهيئة، اعتراضا على التدخل فى شئون الهيئة القضائية.

وطالب المستشار خالد زين الدين رئيس النادى، فى ديسمبر الماضى، رئيس مجلس الوزراء والمحافظين وكافة المسئولين بإنشاء أقسام قضائية بكل وزارة أو محافظة للإشراف على الشئون القانونية، وتسهيل عمل الهيئة القضائية فى نيابتها الدستورية عن الدولة وحمايتها للمال العام وفقا لنص المادة 196 من الدستور الجديد، الذى أوكل لهيئة قضايا الدولة اختصاصا بالإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، إلا أن المستشار عزت عودة رئيس الهيئة اعتبر ذلك تدخلا فى شئون وصميم عمل المجلس الأعلى للهيئة، بل اعتبر تصرف رئيس النادى محل مساءلة، لمخالفته نص المادة التاسعة والعاشرة من قانون الهيئة.

وأشار عودة إلى أن النادى مجرد مؤسسة اجتماعية لتوفير الخدمات للأعضاء ولا شأن له بالاختصاصات الوظيفية للهيئة وأعضائها.

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