بالأرقام – 8 أسباب تؤكد تفوق أوزيل-أرسنال عن أوزيل-ريال مدريد

"لقد فشل ميسوت أوزيل مع أرسنال" هذا لسان حال بعض مشجعي منافسي المدفعجية حول نجمهم الذي جاء من ريال مدريد بعد غيابه عن الإنتاج في المباريات الأخيرة، ولكن الأرقام تحمل ردا قاطعا حول النجم الألماني.

أوزيل جاء من ريال مدريد ليحمل معه لواء صناعة الألعاب لأرسنال وهو ما امتاز به الألماني، غاب عن هوايته في أخر لقاءات المدفعجية أمام ولاسيما أمام ليفربول 5-1، ومانشستر يونايتد 0-0.

ولكن هل اختفاء أوزيل عن الإبداع فترة، يربط مسيرته مع المدفعجية بالفشل؟ هذا ما يستعرضه FilGoal.com بمقارنة أداء أوزيل مع ريال مدريد في الموسم الماضي مع أداءه الحالي مع أرسنال.

وضع في الحسبان عدد المباريات التي جرت في الدوري الإنجليزي الحالي (26 جولة)، ونظيرتها في الإسباني الموسم الماضي.. مع الأخذ في الاعتبار الفرق في قوة البطولتين.

أولا) المشاركات

ريال مدريد: 23 مباراة (سبع مباريات كاملة – 12 تم استبداله – 4 اشترك كبديل)

أرسنال: 21 مباراة (12 مباراة كاملة – تسعة تم استبداله)

ثانيا) الأهداف

ريال مدريد: 4 أهداف (تصويبة من خارج منطقة الجزاء، وثلاثة من الداخل)

أرسنال: 4 أهداف (جميعهم من داخل منطقة الجزاء، أحدهم بقدمه اليمنى، وثاني بالرأس)

ثالثا) دقة التصويب

ريال مدريد: 83% (10 تصويبات على المرمى، وأثنين خارج المرمى)

أرسنال: 84% (16 تصويبة على المرمى، وثلاثة خارجه)

رابعا) صناعة الفرص والأهداف

ريال مدريد: 66 تمريرة حاسمة (صنع منهم سبعة أهداف)

أرسنال: 63 تمريرة حاسمة (صنع منهم ثمانية أهداف)

خامسا) دقة التمرير

ريال مدريد: 83 % (661 تمريرة أرضية صحيحة – 14 بالرأس – 14 بينية – 29 كرة طويلة صحيحة) مقابل 150 تمريرة خاطئة.

أرسنال: 88 % (1157 تمريرة أرضية صحيحة – 6 بالرأس -36 تمريرة طويلة) مقابل 150 تمريرة خاطئة.

سادسا) المهارات الفردية

ريال مدريد: 48 % مرور من المنافس (26 مرة من 54 محاولة للمرور)

أرسنال: 51% مرور من المنافس (36 مرور ناجح من إجمالي 70 محاولة للمرور)

سابعا) الأخطاء

ريال مدريد: حصل على 36 خطأ مقابل ارتكابه 18 خطأ بنسبة 67%

أرسنال: حصل على 21 خطأ مقابل ارتكابه ستة أخطاء بنسبة 78%

ثامنا) البطاقات:

ريال مدريد: 5 إنذارات

أرسنال: لم يحصل أوزيل على بطاقات ملونة في الدوري الإنجليزي حتى الجولة 26