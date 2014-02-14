جوارديولا وريبيري وجوتزه الأعلى أجرا في بايرن..وروبن في الفئة الرابعة

برلين، (إفي): نشرت صحيفة (بيلد) الألمانية الشهيرة اليوم قائمة برواتب لاعبي فريق بايرن ميونخ، بطل ألمانيا وأوروبا والعالم، ومدربهم الإسباني بيب جوارديولا.

وبحسب الصحيفة، فإن جوارديولا يتقاضى أجرا قدر بـ17 مليون يورو سنويا، مما يجعله المدرب الأغلى في العالم.

ويحصل النجم الفرنسي فرانك ريبيري على أعلى أجر بين اللاعبين، إضافة الى النجم الصاعد ماريو جوتزه، فكلاهما يربح 12 مليون يورو سنويا.

ويحل في المرتبة الثانية نجمي منتخب المانشافت القائد فيليب لام وزميله باستيان شفاينشتايجر، وينال كلاهما 10 مليون يورو في العام.

ويأتي الإسباني تياجو ألكانتارا والحارس الألماني مانويل نوير ومواطنه توماس مولر في الفئة الثالثة براتب 8 ملايين يورو.

وتكمن المفاجأة في حصول النجم الهولندي أرين روبن على سبعة ملايين يورو، ليحل في الفئة الرابعة مع الظهير النمساوي ديفيد ألابا.

أما باقي الرواتب التي كشف عنها فجاءت كالآتي: الإسباني خافي مارتينيز (6) الغاني جيروم بواتينج (6)، البلجيكي دانييل فان بويتن (5)، الكرواتي ماريو ماندزوكيتش (5) البرازيلي رافينيا (5)، الألماني توني كروس (4.5) البيرواني كلاوديو بيتزارو (4.5)، البرازيلي دانتي (3.5)، الألماني هولجر بادشتوبر (3.5)، السويسري شيردان شقيري (2.5)، الألماني دييجو كونتينتو (2) الحارس الألماني توم شتارك (1.5) الهولندي بيير إميل هويبرج (1).