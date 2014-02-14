الأندية الإنجليزية الأكثر إنفاقا في فترتي الانتقالات هذا الموسم

مدريد، (إفي): أكدت تقارير الاتحاد الدولي لكرة القدم اليوم، أن أندية الدوري الإنجليزي كانت الأكثر إنفاقا في فترتي الانتقالات الصيفية والشتوية هذا الموسم.

وأوضح تحليل الفيفا أن الاندية الإنجليزية أنفقت 885 مليون دولار في الفترة ما بين يونيو من العام الماضي إلى يناير من العام الجاري، بواقع 26% من الإنفاق العالمي في سوق الانتقالات.

وفي المركز الثاني جاء الدوري الفرنسي بواصل 399 مليون دولار، بنسبة 12% من الإنفاق الكلي، ثم الإيطالي بـ363 مليون وتبعه الدوري الإسباني بـ337 مليون ثم الألماني بـ7% بواقع 252 مليون.

وعلى الجانب الآخر كان الدوري الإسباني هو الجاني الأكبر للمكاسب في سوق الإنتقالات بعدما حقق عائدات وصلت إلى 497 مليون دولار.